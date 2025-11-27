El final del matrimonio de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli, después de 14 años y tres hijas en común, tuvo a Ivana Figueiras como protagonista, y ahora la empresaria prendió fuego al exfutbolista al explicar cómo fue el comienzo de su relación.

“Yo no trabajo en el mundo del espectáculo. O sea, soy emprendedora, trabajo en la moda, pero no es que vivo de las redes, ni de lo mediático, No soy modelo tampoco. No entiendo tampoco por qué tanto interés...“, se plantó al comienzo de su nota callejera con Puro Show.

Entonces, el periodista Walter Leiva le recordó los rumores de que habría sido la tercera en discordia, y ella sorprendió sin filtros: “Antes de mí estuvo con varias chicas”.

Las fotos del apasionado viaje de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich a Uruguay | Créditos: Instagram @figueirasivana

“Si le metió los cuernos le habrá metido con cinco antes de mí”, explotó Figueiras con pavorosa naturalidad.

Ivana Figueiras le marcó la cancha a Darío Cvitanich

“A mí el poliamor no me cabe. O sea, si yo sé que estoy con un chico que está con cinco y conmigo, claramente no voy a estar él...”, exclamó.

Entonces insistió: “Si antes de mí salieron varias es raro que le haya metido los cuernos conmigo. Yo estuve con alguien separado. Obvio que le pregunté”.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras. (Foto: @daricvitaok)

“No creo que alguien se la juegue a salir a un lugar público estando casado”, continuó.

Al final, Ivana Figueiras reaccionó a la polémica por el posteo que hizo Darío Cvitanich durante su mini luna de miel: “Yo no voy a obligar a nadie a decirme algo... Si me puso te quiero, me puso te quiero. ¿Qué le voy a decir? Ay, no me pusiste te quiero mucho. Cada uno dice lo que siente. Si tuviera que decir a alguien cómo me tiene que decir habría una toxicidad que no quisiera manejar en mi vida".