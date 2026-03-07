Zaira Nara mostró su living y el estilo se volvió tenedencia en redes. ¿El secreto? La hermana de Wanda Nara eligió una base de blanco, beige arena, gris claro y madera natural. Esta combinación amplía visualmente el espacio y maximiza la luz.

La regla de oro: elegir una gama y no mezclar de más. Si ya tenés un sillón oscuro, alcanza con sumar almohadones crudos y una manta clara para suavizarlo.

El estilo minimalista de Zaira Nara. Crédito: Instagram

¿QUÉ ES MINIMALISMO EN DECORACIÓN?

El minimalismo en decoración se basa en la máxima “menos es más”, buscando espacios funcionales, ordenados y sin saturación, donde impera la sencillez y la reducción a lo esencial. Utiliza líneas limpias, formas geométricas básicas, paletas de colores neutros (blanco, beige, gris) y luz natural para crear ambientes serenos y acogedores.

Características clave del estilo minimalista:

Funcionalidad y Orden: Se priorizan los muebles funcionales y se mantiene el espacio despejado, ocultando el desorden.

Paleta Neutra: Predominan blancos, grises, negros y beige, utilizando el color como acento sutil.

Materiales Naturales: Se utilizan materiales como madera, piedra, hierro o vidrio para dar calidez, evitando la frialdad.

Luz y Amplitud: Grandes ventanales, espacios abiertos y ausencia de ornamentación exagerada que amplían visualmente los espacios.

Líneas Limpias: Muebles de formas geométricas rectas o curvas suaves y sencillas. YouTube +6

El objetivo final es crear un ambiente de calma, equilibrio y elegancia que contribuya al bienestar emocional y reduzca el estrés.