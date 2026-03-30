Zaira Nara volvió a abrir las puertas de su casa en redes sociales y esta vez sorprendió al mostrar la renovación de la galería, uno de los espacios más importantes de su hogar.

Con un estilo cálido y funcional, la modelo apostó por cambios que combinan comodidad y estética, ideales para reuniones al aire libre.

Zaira Nara mostró la galería de su casa y sorprendió con los cambios (Video de Tik Tok de Zaira Nara)

El nuevo corazón de la galería: una mesa de diseño imponente

La gran protagonista de la renovación es, sin duda, la mesa principal. Ubicada en un sector semicubierto con un moderno techo vidriado que permite el paso de luz natural, esta pieza destaca por:

Materiales y Contraste: se trata de una mesa de madera maciza en tono negro carbón con un acabado rústico que resalta las vetas naturales. El color oscuro contrasta perfectamente con las diez sillas de madera clara (petiribí o similar) de líneas curvas y estilo escandinavo.

Detalles Decorativos: sobre la mesa, Zaira optó por el minimalismo: un gran florero de vidrio soplado con hojas de Monstera (Costilla de Adán), que aporta el toque de verde necesario para conectar el interior con el jardín.

Climatización y Estilo: el espacio cuenta con ventiladores de techo de estilo industrial en color negro, coordinando con la carpintería metálica de los ventanales y las puertas que dan acceso a la casa.

Zaira Nara mostró la galería de su casa y sorprendió con los cambios (captura de Tik Tok)

Zaira Nara mostró la galería de su casa y sorprendió con los cambios (captura de Tik Tok)

Zaira Nara mostró la galería de su casa y sorprendió con los cambios (captura de Tik Tok de Zaira Nara)

Zaira Nara mostró la galería de su casa y sorprendió con los cambios (captura de Tik Tok de Zaira Nara)





Zaira Nara mostró la galería de su casa y sorprendió con los cambios (captura de Tik Tok de Zaira Nara)

El segundo sector: un living de exteriores pensado para el relax

Más allá del área de comedor, la modelo diseñó un sector de living o “fogón” que prioriza la comodidad y la durabilidad:

Mobiliario de Descanso: este rincón está equipado con un juego de sillones tipo Adirondack en color negro, un clásico de exteriores que aporta un aire de “casa de campo moderna”.

Funcionalidad: se observa una mesa ratona central de base metálica y tapa clara, ideal para apoyar café o tragos. Al fondo, un sofá de gran tamaño con almohadones en color terracota/ladrillo añade una nota de color cálida que rompe con la paleta de neutros.

Protección y Estructura: este sector está resguardado por una pérgola de vigas de madera robusta, que se integra visualmente con el frondoso cerco vivo y los sauces eléctricos que rodean la propiedad, creando una atmósfera de total privacidad.