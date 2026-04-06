A un mes de su viaje a Francia por compromisos laborales, Zaira Nara volvió a quedar en el centro de la escena por su vida sentimental. Esta vez, no por Facundo Pieres ni por Jakob von Plessen, sino por un inesperado acercamiento a otro ex.

Según trascendió, la modelo y conductora volvió a seguir en Instagram a Robert Strom, empresario y deportista europeo con quien vivió un apasionado romance durante el verano. La relación había llegado a su fin en enero, luego de que él viajara a Uruguay para verla, y ambos habían dejado de seguirse en redes sociales.

Zaira Nara y Robert Strom se volvieron a seguir en Instagram

Sin embargo, tras el reciente paso de Zaira por Francia —donde Strom reside—, no solo retomaron el contacto, sino que también habría resurgido el interés amoroso entre ellos. La información fue revelada por Santiago Sposato en Infama, donde aseguró que el vínculo volvió a tomar fuerza.

Foto: Instagram (@facundopieres) y RS Fotos

¿Facundo Pieres sigue enamorado de Zaira?

En paralelo, el nombre de Facundo Pieres también sigue dando vueltas. El polista, que recientemente confirmó su separación de Chechu Bonelli, tendría intenciones de reconquistar a Zaira. De hecho, volvió a seguirla en redes sociales, gesto que ella también le devolvió… tal como hizo con Strom.

Por su parte, la historia con Jakob von Plessen, padre de sus hijos Malaika y Viggo, transita por un carril completamente distinto. A más de tres años y medio de la separación, mantienen una relación armoniosa y de buena onda, enfocada en la crianza compartida.