Las vacaciones de invierno ya comenzaron y La Granja de Zenón: En busca del Arcoíris volvió a convertirse en uno de los espectáculos favoritos para disfrutar en familia.
En una función especial, varias figuras del espectáculo asistieron junto a sus hijos y compartieron una tarde repleta de música, baile y diversión y desde Ciudad te mostramos las fotos.
Entre los famosos que dijeron presente estuvieron Melody Luz, Angie Balbiani, Gabriela Sobrado, Candela Vetrano y Andrés Gil, además de Sabrina Carballo, Mercedes Morán, Federico Barón, Cecilia Insinga y más quienes posaron para las cámaras antes de disfrutar del show junto a los más chicos.
Con una puesta en escena colorida, canciones que ya son un clásico entre los chicos y los personajes más queridos, la obra volvió a reunir a grandes y chicos en una propuesta ideal para las vacaciones de invierno. La jornada dejó postales de los famosos compartiendo un momento especial en familia y disfrutando de una tarde llena de entretenimiento.
LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE LA GRANJA DE ZENON
Fotos: Movilpress.