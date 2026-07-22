Las vacaciones de invierno ya comenzaron y La Granja de Zenón: En busca del Arcoíris volvió a convertirse en uno de los espectáculos favoritos para disfrutar en familia.

En una función especial, varias figuras del espectáculo asistieron junto a sus hijos y compartieron una tarde repleta de música, baile y diversión y desde Ciudad te mostramos las fotos.

Entre los famosos que dijeron presente estuvieron Melody Luz, Angie Balbiani, Gabriela Sobrado, Candela Vetrano y Andrés Gil, además de Sabrina Carballo, Mercedes Morán, Federico Barón, Cecilia Insinga y más quienes posaron para las cámaras antes de disfrutar del show junto a los más chicos.

Con una puesta en escena colorida, canciones que ya son un clásico entre los chicos y los personajes más queridos, la obra volvió a reunir a grandes y chicos en una propuesta ideal para las vacaciones de invierno. La jornada dejó postales de los famosos compartiendo un momento especial en familia y disfrutando de una tarde llena de entretenimiento.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE LA GRANJA DE ZENON

Angie Balbiani con su hijo en el estreno de La Granja de Zenon (Foto: Movilpress).

Sabrina Carballo con su hija en el estreno de La Granja de Zenon (Foto: Movilpress).

Gabriela Sobrado con su hijo en el estreno de La Granja de Zenon (Foto: Movilpress).

Cecilia Insinga con su hijo en el estreno de La Granja de Zenon (Foto: Movilpress).

Teresa Calandra en la Granja de Zenon (Foto: Movilpress).

Mercedes Morán en la Granja de Zenon (Foto: Movilpress).

Federico Barón con su hija en el estreno de La Granja de Zenon (Foto: Movilpress).

Melody Luz con su hija en el estreno de La Granja de Zenon (Foto: Movilpress).

Cande Vetrano con Andrés Gil en el estreno de La Granja de Zenon (Foto: Movilpress).

Los famosos en la Granja de Zenon (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.