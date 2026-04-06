La mini luna de miel que Sabrina Rojas gozó en Punta del Este con José Chatruc el finde largo fue la confirmación del romance, al punto que la pareja se animó a presentarse como tal ante Carlos Rottemberg, luego de que se viralizaran las fotos en la playa.

“Ella está como montada arriba de él”, describió Rodrigo Lussich una de las postales de ambos en la arena de la costa atlántica uruguaya.

Y al analizar el video de los besos y abrazos que se daban a la vista de todos, Lussich fue categórico: “Pepe no lo puede creer. Está levitando, está en un cumpleaños...”.

Sabrina Rojas y José Chatruc se mimaron delante de todos en Punta del Este

“Están prendidos fuegos. Se tuvieron que ir al mar para bajar”, ironizó el conductor.

De hecho, en una cena de lujo, el productor teatral Carlos Rottemberg calificó al dúo como novios al charlar con ellos, quienes asintieron embelesados. Momento que grabó Gustavo Descalzi para Intrusos.

Qué dijo la mejor amiga de Sabrina Rojas sobre Pepe Chatruc

A lo cual, Natali Weber, confidente de Sabrina, confirmó: “Ella está muy contenta”.

José Chatruc, Sabrina Rojas y Carlos Rottemberg en Punta del Este.

“Tienen una relación muy linda. Él es un amor y la hace sentir muy bien a ella. Conectan muy bien. Están en la misma sintonía”, celebró.

Aunque “todavia no hubo presentación de hijos”, Weber justificó a Sabrina Rojas y a José Chatruc: “Ellos no tienen nada para ocultar, estaban los dos solteros”.