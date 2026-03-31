Cuando José Chatruc invitó a cenar a Sabrina Rojas no se imaginó tener que dar notas al respecto, pero el exfutbolista se paró ante Puro Show para contar su verdad sobre la historia de amor.

“Somos amigos y tenemos la mejor”, arrancó entre risas.

Entonces, le tiró un palito: “Tenemos un grupo lindo que nos juntamos, pero no la podemos hacer jugar al pádel, es en lo único que está en falta. Pero después bien, tenemos buena onda”.

Sabrina Rojas en una cena íntima con Pepe Chatruc | Créditos: Instagram @gossipeame

Ahí, el periodista Nacho Rivarola le recordó la confesión de Sabrina sobre que lo veía más seguido que a sus íntimas amigas, a lo que Pepe reaccionó halagado: “Me siento honrado”.

Qué dijo Pepe Chatruc sobre su romance con Sabrina Rojas

“Yo tengo mucho laburo y tres hijos. Pero sí, nos hemos estado viendo mucho en estos últimos meses. Como que dijo ella nos estamos conociendo un poco más... Ja. Yo no la conocía tanto. Le hice notas, vino a mi cumpleaños, pero se sumó al grupo el año pasado y tenemos la mejor”.

Dado el fuerte interés que muestra Rojas, Chatruc bromeó: “La vi con muchos problemas de vista, así que me da esperanza que no usa anteojos y los necesita”.

Sabrina Rojas (Foto de Instagram @rojassasi)

“El tiempo pone las cosas en su lugar, ojalá que se me de. Me gusta, somos amigos, pero quién dice que mañana... Apunto al amor en la vida. Ella está súper tranquila con sus hijos también, está en un buen momento laboral... Nos estamos divirtiendo”.

“Aparte ella es muy conocida. Esto no me pasó nunca. Por ahí cualquier cosa que es muy pequeña se hace muy grande y lo entiendo. Me sorprendió porque fuimos a comer, buena onda, y nos sacaron una foto que es graciosa. No estoy acostumbrado, pero no me molesta. Me di cuenta que ella es muy famosa en ese sentido”, cerró José Chatruc sobre Sabrina Rojas.