En medio de las versiones que crecieron en las últimas semanas, Sabrina Rojas decidió ponerle palabras al vínculo que mantiene con José Chatruc.

Las imágenes juntos y las salidas compartidas despertaron sospechas, pero la actriz eligió ser clara y bajarle el tono a cualquier especulación.

En diálogo con Para Ti, la conductora no esquivó el tema y fue contundente sobre su presente sentimental: “Hoy te puedo decir que estoy sola, realmente”, aseguró, dejando en claro que no está en pareja formal.

Sobre su cercanía con el exfutbolista, Sabrina Rojas explicó que se trata de un vínculo que viene de hace tiempo y que, si bien se intensificó, no tiene rótulos.

“Es raro porque nos conocemos desde hace mucho tiempo… venimos vinculándonos seguidos en cenas, salidas, compartiendo”, detalló.

Incluso, reconoció que la frecuencia de los encuentros aumentó en este último período: “Tal vez estoy viendo más a él que a mis propias amigas íntimas”, confesó entre risas, aunque rápidamente aclaró el punto clave: “No hay un título. No hay nada para decir más que estoy conociendo a una persona”.

Crédito: Para tí

LA RELACIÓN ENTRE SABRINA ROJAS Y JOSÉ CHATRUC

En ese sentido, insistió en que se trata de una etapa sin definiciones: “Somos amigos”, remarcó, dejando en claro que, por ahora, no hay romance confirmado.

En medio de la charla, la actriz también se permitió un momento distendido al involucrar a la periodista Priscila Crivocapich, quien la entrevistaba. “Es tu amigo también, ¿vos me lo recomendás?”, lanzó con humor.

Ante los elogios de la conductora hacia José Chatruc, Sabrina cerró con ironía: “Si no sucede conmigo lo estás vendiendo espectacular”, dejando entrever la buena onda que rodea este vínculo que, por ahora, sigue sin etiqueta.