Wanda Nara impactó a sus seguidores con un adelanto explosivo de su próximo single. La conductora y cantante volvió a ser noticia y esta vez no fue por su vida amorosa ni por un escándalo familiar sino por un posteo que compartió en sus historias de Instagram.

La empresaria sorprendió a todos al mostrarse con una taser en la mano en un adelanto de lo que será su nuevo tema con Kaydy Cain, “Tóxica”. El video, que rápidamente se viralizó, la muestra en una actitud desafiante y provocadora, generando revuelo y sumando una nueva polémica a su historial.

Wanda Nara lanzará Tóxica (Foto: captura de Instagram).

Primero su Lamborghini rosa graffiteado y ahora la escena de la taser, Wanda deja en claro una vez más que lo suyo no es pasar desapercibida y encendió el debate en redes sociales en medio de su guerra legal y mediática con Icardi.

Wanda Nara lanzará Tóxica con Kaydy Cain (Foto: captura de Instagram).

La canción “Tóxica” de Wanda Nara verá la luz el próximo 11 de septiembre en todas las plataformas digitales. Se trata de una colaboración con el cantante español Kaydy Cain y forma parte del nuevo álbum de tecno-pop que prepara la mediática.

Foto: Captura de Instagram (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

El videoclip, que ya está listo, promete seguir la línea provocadora del adelanto: en las imágenes, Wanda no solo aparece con la taser, sino que también se la ve graffiteando su propio Lamborghini, una postal que refuerza el mensaje rebelde y disruptivo que busca transmitir con este lanzamiento.

