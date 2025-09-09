En las últimas horas se supo que Mauro Icardi decidió demandar a Wanda Nara por hostigamiento a raíz de una serie de declaraciones que la mediática hizo en una entrevista con Grego Rosello en el que volvió a hacer hincapié sobre el tema de la genitalidad de su ex.

En ese sentido, Wanda no solo le siguió la corriente a Rosello cuando este dio a entender que Icardi se había “cacheteado” sus genitales para una foto que le hizo la China Suárez para desmentir el “maní gate”, sino que aseguró que “cacheteó muchos años eso”.

“Se habla de una denuncia de Icardi contra Wanda por hostigamiento. Se habla también de una denuncia de Mauro contra Wanda por abandono de Francesca e Isabela, y lo que yo me pregunto es si esas denuncias se hicieron”, especuló Etchegoyen, que reveló que pudo tener la palabra de la conductora de MasterChef.

QUÉ DIJO WANDA NARA SOBRE LA DENUNCIA DE MAURO ICARDI POR HOSTIGAMIENTO

“No le llegó absolutamente nada a Wanda de esto que te estoy diciendo. Hablé con ella y me contó detalles de toda la situación. (…) Lo que está diciendo Mauro Icardi a la justicia es ‘no puede ser que la mamá de mis hijas esté viajando por el mundo y ellas estén abandonadas’”, explicó el conductor de Mitre Live.

“’Hola Juan, buen día’, me responde Wanda. Me dice ‘Abandono es no pagar la cuota. Yo presenté en la justicia mi contrato con Netflix. Y las fechas laborales. Abandono, Juan, es no volver al país cuando tenés libre por fecha FIFA para ver a tus hijas’”, leyó Etchegoyen.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: captura El 9 y Instagram)

“Le pregunto a Wanda si le llegó la denuncia o si por ahora estamos hablando de algo que no pasó, a lo que me responde ‘No me llegó la denuncia. No me llegó’. Habla de la denuncia, no habla de las denuncias. Porque ahora se sumó otra que es hostigamiento, a la cual Wanda ni se refiere”.

“Me dice ‘estoy en la fiscalía en este momento. Entregué mi teléfono para que copien y vean y constaten que todo es real’. Le pregunto si ella fue a entregar el teléfono por motus propio o si le pidieron que lo entregue el teléfono. Me dice ‘ya lo entregué, lo aporté yo para pruebas. Se presentaron ocho testigos. Se espera a juicio oral’, me dice”, cerró el conductor.

