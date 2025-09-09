Por más que L-Gante se esfuerce en expresarse diplomático sobre Wanda Nara, lo cierto es que entre ellos las cosas no terminaron del todo bien y tal vez por eso el cantante fue tan ácido al aconsejar al nuevo amigovio de la mediática.
“Que se ajusten los botines porque es algo que hay que soportar”, disparó irónico en referencia a lo que le tocaría vivir a Martín Migueles.
Y tras descartar que le haya pedido casamiento a Wanda, Elián Ángel Valenzuela aclaró ante el micrófono de Puro Show: “No (es insoportable). Es una bomba”.
Lo cierto es que L-Gante admitió que no conoce al nuevo candidato de Wanda, aunque reconoció que la conductora de MasterChef podría estar enojada con él tras retirarse al mismo tiempo de una charla de concientización sobre la ludopatía.
Más sobre este tema
Las sugestivas referencias de Wanda Nara a L-Gante
“No charlábamos mucho. Nos saludamos y salimos del lugar”, comentó.
Entonces aludió a las chicanas de Wanda en su entrevista con Grego Rossello: “Vi un clip, algo de lo de Grego, hoy a la mañana cuando me desperté. Algo al pe..., una intención de... Raro, raro”.
Ahí, el periodista Walter Leiva indagó: “Cuando dijo a los de 20 y pico le gusta meterse cosas, ¿de qué habló?“.
“Quizá quiso insinuar algo por droga, algo así. Creo yo, por ese lado. (...) Yo lo tomo todo con risas porque no me causa nada”.
“Yo sé que yo estoy bien que nunca oculté nada. Así que tampoco hay gente que no haya creído que yo en algún momento me drogué”, concluyó L-Gante sin pruritos y exponiendo sus diferencias con Wanda Nara.