A mediados de 2024 Wanda Nara confirmó su separación definitiva de Mauro Icardi, quien hasta el día de hoy mantenía grabada a la madre de sus hijos en su antebrazo izquierdo, pero ahora el futbolista compartió imágenes del borrado de su tatuaje.

“Work in progress”, explicó el capitán de Galatasaray en Instagram.

Es que donde antes estaba el nombre y el retrato de Wanda ahora aparece el rostro de un lobo, con árboles a su alrededor como para dar la impresión de bosque.

Mauro Icardi se borró a Wanda de su piel. (Foto: @mauroicardi)

El trabajo lo realizó el artista Arturo Méndez Pérez, quien viajó especialmente a Turquía para cumplir con el deseo de Mauro de sacarse encima.

Los posteos de China Suárez en simultáneo a los de Mauro Icardi

Casi al mismo tiempo, la China Suárez compartió varias postales familiares junto a Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña.

China Suárez junto a sus tres hijos, Magnolia, Rufina y Amancio. (Foto: @sangrejaponesa)

Es que los chicos pudieron coincidir con su madre en Estambul gracias a los permisos especiales que le otorgaron tanto Nicolás Cabré como Benjamín Vicuña.