En medio de una nueva polémica mediática, Wanda Nara respondió contundente a la denuncia que, según trascendió, habría presentado Mauro Icardi por abandono de sus hijas Francesca e Isabella.

El tema fue abordado por Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, donde relató que el futbolista habría acusado a la conductora de Masterchef Celebrity de viajar constantemente y no ocuparse de las menores.

“Lo que diría Icardi en ese escrito es que Wanda abandona a sus hijas permanentemente y no para de viajar. Yo hoy hablé con Wanda y prepárense para una contestación de fuerte calibre”, adelantó el periodista.

Fiel a su estilo frontal, la empresaria no tardó en contestar: “Abandono es no pagar la cuota alimentaria”, dijo, marcando un tiro directo contra su expareja. Además, aclaró que presentó en la Justicia su contrato con Netflix y las fechas laborales que justifican sus viajes.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

En otro tramo de su declaración, lanzó una frase que generó repercusión: “Abandono es no volver al país cuando tenés libre por Fecha FIFA para ver a tus hijas. No me llegó la denuncia todavía”, remarcó con ironía.

EL ENOJO DE WANDA NARA CON MAURO ICARDI

Para reforzar su defensa, Wanda explicó que ya se presentó en la fiscalía, donde entregó su propio celular como prueba, autorizando a que se copie y se constate toda la información. También señaló que aportó ocho testigos y que ahora se espera el juicio oral.

Con estas declaraciones, la conductora dejó en claro que no piensa dejar pasar la acusación y que está dispuesta a enfrentar a Icardi en tribunales con pruebas y testigos que respalden su versión.