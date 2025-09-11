Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la escena y en esta oportunidad fue para blanquear su romance con Matín Migueles, el empresario con la que se la vinculó amorosamente después de su ruptura de L-Gante.

Wanda Nara y Martín Migueles en el cumpleaños de Zaira Nara (Foto: captura de América).

Justo después de las explosivas declaraciones de L-Gante sobre su vínculo, la propuesta de casamiento con una Ferrari incluída y más, la mediática publicó en las historias su cuenta de Instagram un video en la que se la puede ver con su nuevo galán.

El video fue filmado en el marco del cumpleaños de su hermana Zaira, ya que está con el mismo look y en un espacio con poca luz. Es ella misma quien filmó el video frente a un espejo mientras “el hombre de Nordelta” la toma por la cintura. El posteo fue eliminado poco después de compartirlo.

QUÉ LE OFRECIÓ WANDA NARA A L-GANTE PARA CASARSE: “SI HACES LAS COSAS BIEN...”

L-Gante reveló la verdad detrás de la supuesta propuesta de matrimonio que Wanda Nara contó que le hizo. El cantante se mostró molesto luego de que la mediática dijera en una entrevista con Grego Rosello que él le había pedido casamiento, y decidió contar su versión de los hechos en una charla con Héctor Maugeri.

Según relató el referente de la cumbia 420, la propuesta de Wanda fue todo menos convencional: “Me hizo un boom en la cabeza y me detuve a pensar un poco, me dijo, ‘nosotros somos una repareja para toda la gente que nos ve, que nos sigue y podemos ser más, si hacés las cosas bien y nos casamos, yo te compro una Ferrari’“.

L-Gante habló con Héctor Maugeri de la propuesta de casamiento que Wanda Nara le hizo y la desenmascaró (Foto: captura de eltrece)

El músico no ocultó su sorpresa ante semejante proposición y sorprendió con su reflexión: “¿A quién le llega una propuesta así? Me pongo a pensar que un loquito normal, diría sí de una, pero hay algo de mi personalidad y es que yo no me dejo llevar por lo que toca fácil”.

“No me gustó que me quiera convencer de esa manera, quizás si me decía, por todo lo que recorrimos y por todo el tiempo que llevamos y porque ya estoy totalmente convencido de que encajamos súper bien, sin Ferrari, sin nada, quizás hubiera pensado ir para adelante”, disparó Elián, dejando en claro que la oferta lo descolocó.

