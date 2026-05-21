Nicolás Cabré y Rocío Pardo volvieron a mostrarse súper enamorados en redes sociales en la tranquilidad de su hogar. Esta vez, el actor y la productora teatral dejaron espiar el increíble living de su casa, donde planean disfrutar juntos del próximo Mundial.

“Se acerca el Mundial y nosotros ya tenemos nuestro sillón”, escribieron en un posteo compartido en Instagram, donde dejaron ver parte de la intimidad de su hogar y el enorme sofá que eligieron para ver los partidos.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble living donde verán el Mundial.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble living donde verán el Mundial (video de Instagram)

Así es el increíble living de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

En las imágenes se puede apreciar un living moderno, amplio y muy luminoso, con una decoración minimalista en tonos neutros.

El gran protagonista del espacio es un impactante sillón modular color claro, de estilo contemporáneo y súper cómodo, ideal para largas jornadas frente a la televisión.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble living donde verán el Mundial (capturas de Instagram)

El ambiente combina detalles cálidos y elegantes, con paredes claras, piso con alfombra y grandes ventanales que aportan luz natural. Además, el espacio transmite un clima relajado y familiar, muy en sintonía con el presente que atraviesa la pareja.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble living donde verán el Mundial (capturas de Instagram)

Nicolás Cabré y Rocío Pardo mostraron el increíble living donde verán el Mundial (capturas de Instagram)

En diciembre de 2025, tras dos años de amor, Nicolás Cabré y Rocío Pardo dieron un importante paso en su relación y se casaron.

La ceremonia civil se realizó en Buenos Aires y luego celebraron con una emotiva fiesta en Córdoba, junto a Rufina Cabré, la hija que el actor tuvo con la China Suárez, y rodeados de todos sus seres queridos.