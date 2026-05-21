Nicolás Cabré y Rocío Pardo volvieron a mostrarse súper enamorados en redes sociales en la tranquilidad de su hogar. Esta vez, el actor y la productora teatral dejaron espiar el increíble living de su casa, donde planean disfrutar juntos del próximo Mundial.
“Se acerca el Mundial y nosotros ya tenemos nuestro sillón”, escribieron en un posteo compartido en Instagram, donde dejaron ver parte de la intimidad de su hogar y el enorme sofá que eligieron para ver los partidos.
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Así es el increíble living de Nicolás Cabré y Rocío Pardo
En las imágenes se puede apreciar un living moderno, amplio y muy luminoso, con una decoración minimalista en tonos neutros.
El gran protagonista del espacio es un impactante sillón modular color claro, de estilo contemporáneo y súper cómodo, ideal para largas jornadas frente a la televisión.
El ambiente combina detalles cálidos y elegantes, con paredes claras, piso con alfombra y grandes ventanales que aportan luz natural. Además, el espacio transmite un clima relajado y familiar, muy en sintonía con el presente que atraviesa la pareja.
En diciembre de 2025, tras dos años de amor, Nicolás Cabré y Rocío Pardo dieron un importante paso en su relación y se casaron.
La ceremonia civil se realizó en Buenos Aires y luego celebraron con una emotiva fiesta en Córdoba, junto a Rufina Cabré, la hija que el actor tuvo con la China Suárez, y rodeados de todos sus seres queridos.