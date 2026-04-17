Nicolás Cabré y Rocío Pardo compartieron con sus seguidores las primeras imágenes de su exclusiva luna de miel, un viaje romántico que tuvo como destino las paradisíacas playas de Aruba.

Luego de dar el “sí, quiero” en una ceremonia íntima realizada en diciembre, el actor Nicolás Cabré y la bailarina Rocío Pardo decidieron tomarse un merecido descanso.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo en una exclusiva luna de miel: las fotos en playas paradisíacas del Caribe | Créditos: Instagram @rrociopardo

A través de sus redes sociales, los artistas publicaron distintas postales.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo en una exclusiva luna de miel: las fotos en playas paradisíacas del Caribe | Créditos: Instagram @rrociopardo

“Luna de miel en el paraíso”, escribieron junto a un video donde dejaron ver parte del exclusivo complejo elegido para hospedarse: bungalows sobre el agua rodeados de naturaleza tropical.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo en una exclusiva luna de miel: las fotos en playas paradisíacas del Caribe | Créditos: Instagram @rrociopardo

LA LUNA DE MIEL DE NICOLÁS CABRÉ Y ROCÍO PARDO

El alojamiento, pensado exclusivamente para adultos, ofrece una experiencia enfocada en el descanso absoluto. Las unidades cuentan con acceso directo al mar o vistas abiertas al paisaje caribeño, además de detalles premium como jacuzzi privado, desayuno servido en la habitación y un restaurante frente al océano que completa la propuesta de lujo.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo en una exclusiva luna de miel: las fotos en playas paradisíacas del Caribe | Créditos: Instagram @rrociopardo

Durante la estadía, la pareja se mostró disfrutando de cada rincón del destino: caminatas descalzos por pasarelas de madera, tardes de relax frente al mar turquesa y momentos de contemplación en un entorno natural privilegiado.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo en una exclusiva luna de miel: las fotos en playas paradisíacas del Caribe | Créditos: Instagram @rrociopardo

Una de las imágenes más comentadas los muestra abrazados, mirándose a los ojos, en medio de una vegetación exuberante que refuerza la idea de desconexión total.

Lejos del ruido cotidiano y de las agendas apretadas, la luna de miel reflejó el espíritu del viaje: tranquilidad, romanticismo y tiempo compartido. Así, Cabré y Pardo sellaron el inicio de su vida matrimonial con una escapada soñada que combinó paisajes de ensueño, privacidad y la posibilidad de disfrutar sin apuros de esta nueva etapa juntos.