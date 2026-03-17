Después de varios días separados, Nicolás Cabré se reencontró con su hija Rufina y no dudó en inmortalizar el momento en sus redes sociales. La niña había viajado a Turquía junto a su madre, Eugenia “la China” Suárez, y su regreso a la Argentina permitió un esperado momento familiar.

Lejos de cualquier tensión, Cabré aprovechó para disfrutar de una salida junto a Rufina y su esposa, Rocío Pardo. La escena, íntima y relajada, quedó registrada en una foto que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

“Con mis amores”, escribió el actor junto a la imagen, acompañando la frase con un corazón rojo. En la postal se los ve sonrientes, compartiendo complicidad y mostrando el presente familiar que atraviesa Cabré.

Foto: Captura Instagram Stories (@nicolascabre80) Por: Fabiana Lopez

El reencuentro se dio luego de que Rufina pasara unos días en Estambul, donde acompañó a su madre en la celebración de su cumpleaños. La China festejó a lo grande en Turquía, en medio de un contexto mediático marcado por su relación con Mauro Icardi y su vida dividida entre dos países.

Así, el reencuentro con Rufina no solo cerró la breve distancia, sino que dejó una imagen especial: una familia ensamblada que, lejos de conflictos pasados, hoy se muestra más unida que nunca.

Nico Cabré: “Con mis amores”.

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NICOLÁS CABRÉ SORPRENDIÓ CON UNA ROMÁNTICA DECLARACIÓN A ROCÍO PARDO EN LOS PREMIOS CARLOS 2026: “YA GANÉ”

Nicolás Cabré y Rocío Pardo viven un verano soñado en Villa Carlos Paz. Instalados en la ciudad cordobesa por la temporada teatral, la pareja no solo comparte la vida, sino también el trabajo: juntos dirigen la comedia Ni media palabra, que se presenta en el Teatro Holiday y fue una de las grandes protagonistas de los Premios Carlos 2026.

La obra se llevó el galardón a Mejor Comedia, mientras que Cabré fue distinguido como Mejor Actor, además de sumar varias nominaciones en rubros clave como Libro, Actor de Reparto y Diseño Escenográfico. Sin embargo, más allá de los premios, el momento más comentado de la noche llegó de la mano de una declaración tan inesperada como romántica.

Durante la ceremonia, el periodista Pablo Layús se acercó a dialogar con el actor, que se mostró relajado y sonriente junto a su esposa: “Somos privilegiados, hacemos de lo que nos gusta, disfrutamos y tenemos un elenco hermoso. Estamos bien”, expresó Cabré, en una nota que dio a Intrusos, reflejando el gran presente que atraviesan.

Rocío Pardo y Nico Cabré. Foto: Instagram (@rrociopardo)

Pero cuando el cronista le preguntó qué significaba para él esa noche tan especial, el actor fue directo al corazón y lanzó una frase que dejó a todos sin palabras: “Recién me preguntaban y, lo digo de verdad, hace dos años la conocí a ella (por Rocío) en los Carlos. Yo ya gané”, cerró, sellando uno de los momentos más románticos de la gala.