El lunes 3 de marzo de 2026, Rocío Pardo apagó las velitas de su cumpleaños número 31.

La actriz, bailarina, directora y productora cordobesa eligió celebrarlo en la intimidad, rodeada de las personas que más quiere, y lo compartió con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram con un posteo que no tardó en viralizarse.

Rocío Pardo cumplió 31 años: una celebración íntima y rodeada de amor. Crédito: Instagram

EL MENSAJE DE NICOLÁS CABRÉ QUE EMOCIONÓ A TODOS

La celebración tuvo un condimento especial: el romántico saludo público que le dedicó su flamante esposo, Nicolás Cabré, desde sus historias de Instagram.

El actor eligió una foto íntima y nocturna de Rocío, sonriente, con el pelo suelto, en un entorno de luces cálidas. Las palabras que la acompañaron fueron directas y sin filtros: “Hoy cumple años la mujer más linda y buena del planeta. Te amo con todo mi ser y te deseo la mayor de las felicidades. Te mereces eso y mucho más. Gracias por dejarme compartir la vida con vos. Te amo, te amo y te amooooo.”

Rocío Pardo cumplió 31 años: una celebración íntima y rodeada de amor. Crédito: Instagram

El gesto confirmó, una vez más, el momento de plenitud que atraviesa la pareja. Casados por civil el 3 de diciembre de 2025, en una ceremonia íntima en Córdoba con apenas cien invitados, Cabré y Pardo consolidaron un vínculo que fue creciendo con discreción, complicidad y un proyecto artístico compartido.

Rocío Pardo cumplió 31 años: una celebración íntima y rodeada de amor. Crédito: Instagram

UN VERANO TEATRAL EN FAMILIA Y A SALA LLENA

El festejo de cumpleaños llegó pocas semanas después del cierre de una temporada teatral que los tuvo a ambos como protagonistas. En el Teatro Holiday de Villa Carlos Paz, la pareja dirigió juntos Ni media palabra, una comedia que también contó con las actuaciones de Mariano Martínez y Marcos “Bicho” Gómez. El resultado fue contundente: funciones a sala llena, aplausos del público y críticas positivas.

Cabré se encargó de despedir la temporada con un mensaje de agradecimiento que incluyó a su esposa como pieza fundamental del proceso: “Gracias @rociopardo por ser mi compañera en esto que encaramos desde cero y hacer que lo vivamos con tanto amor, paz y alegría”, escribió el actor, poniendo en palabras lo que quedó claro durante toda la temporada: que su sociedad funciona tanto arriba del escenario como fuera de él.