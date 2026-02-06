Rocío Pardo volvió a enamorar a sus seguidores en las redes sociales con un mensaje tan íntimo como romántico dedicado a Nicolás Cabré por su cumpleaños. La actriz eligió una imagen en blanco y negro de su casamiento donde se los ve abrazados, sonrientes y cómplices, y la acompañó con un texto que no pasó desapercibido.

“Si tuviera que definirlo, diría que no lo busques en lo corriente. No entiende de horas y cuarto. Es distinto a todo, y no le tiene miedo a nada”, comenzó diciendo Rocío en la publicación que compartió en Instagram.

En su dedicatoria, Pardo describió a Cabré con palabras cargadas de sensibilidad: “¿Cómo lo definiría? Mirada sincera. Alma de poeta. Y el abrazo más cálido que encontré”, agregó. Y fue aún más lejos al definir el vínculo que los une: “Si tuviera que definirlo, podría escribir un libro. Y sin lugar a dudas lo llamaría hogar”.

Foto: Instagram (@rrociopardo) Por: Fabiana Lopez

El mensaje continuó con una declaración directa al corazón: “Feliz cumpleaños al amor de mi vida, con la sonrisa más hermosa, que se merece absolutamente todo”.

Consciente de que una imagen puede decirlo todo, la actriz cerró, a flor de piel: “Podría subir mil fotos más, pero ésta resume lo que somos todos los días. Felicidad y amor. Sano. Del que hace bien”.

Rocío Pardo: “Si tuviera que definirlo, podría escribir un libro. Y sin lugar a dudas lo llamaría hogar”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

NICOLÁS CABRÉ SORPRENDIÓ CON UNA ROMÁNTICA DECLARACIÓN A ROCÍO PARDO EN LOS PREMIOS CARLOS 2026: “YA GANÉ”

Nicolás Cabré y Rocío Pardo viven un verano soñado en Villa Carlos Paz. Instalados en la ciudad cordobesa por la temporada teatral, la pareja no solo comparte la vida, sino también el trabajo: juntos dirigen la comedia Ni media palabra, que se presenta en el Teatro Holiday y fue una de las grandes protagonistas de los Premios Carlos 2026.

La obra se llevó el galardón a Mejor Comedia, mientras que Cabré fue distinguido como Mejor Actor, además de sumar varias nominaciones en rubros clave como Libro, Actor de Reparto y Diseño Escenográfico. Sin embargo, más allá de los premios, el momento más comentado de la noche llegó de la mano de una declaración tan inesperada como romántica.

Durante la ceremonia, el periodista Pablo Layús se acercó a dialogar con el actor, que se mostró relajado y sonriente junto a su esposa: “Somos privilegiados, hacemos de lo que nos gusta, disfrutamos y tenemos un elenco hermoso. Estamos bien”, expresó Cabré, en una nota que dio a Intrusos, reflejando el gran presente que atraviesan.

Rocío Pardo y Nico Cabré. Foto: Instagram (@rrociopardo)

Pero cuando el cronista le preguntó qué significaba para él esa noche tan especial, el actor fue directo al corazón y lanzó una frase que dejó a todos sin palabras: “Recién me preguntaban y, lo digo de verdad, hace dos años la conocí a ella (por Rocío) en los Carlos. Yo ya gané”, cerró, sellando uno de los momentos más románticos de la gala.