Rocío Pardo habló con Pablo Layus para Intrusos durante la noche de los Premios Carlos en Córdoba, evento en el que la destacada productora se llevó varios galardones, y se mostró agradecida por los dichos de la China Suárez en el programa La Mañana con Moria.

“Te llevaste también otro premio con la China que habló bien de vos públicamente”, le recordó el cronista sobre los dichos de la actriz y la esposa de Nicolás Cabré remarcó: “Es lo que yo siempre digo: mientras la familia esté bien afuera va a estar todo bien”.

“Es muy lindo escuchar de otra mamá que está agradecida porque a su hija la están cuidando bien como la estás cuidando vos”, insistió el movilero y Rocío expresó visiblemente conmovida: “Por supuesto, es fundamental, a mí también me gustaría que pase lo mismo en caso de tener una hija. Creo que hay que priorizar eso ante todas las cosas”.

QUÉ DIJO LA CHINA SUÁREZ SOBRE ROCÍO PARDO

Eugenia, había dicho en diálogo con Moria Casán: “Con Rocío tengo muy buen vínculo porque es muy buena con Rufi. Siempre me ha respetado mucho a mí y yo la respeto mucho a ella.Me parece una chica divina, lindísima, luminosa... Y estoy feliz de que esté en la vida de mi hija, que es lo único que tiene que importarme a mí, que sea buena con mi hija".

EL DESEO COMPARTIDO DE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ PARA MAURO ICARDI

En el programa Lape Club Social Informativo repasaron declaraciones de Wanda Nara y la China Suárez que dejó a todos boquiabiertos: las dos, en diferentes momentos y sin ponerse de acuerdo, expresaron el mismo deseo para el futuro de Mauro Icardi. Ambas quieren que el delantero termine su carrera jugando enRiver Plate.

Wanda Nara, fan de River

En su paso por un canal de streaming tiempo atrás cuando todavía seguía con el futbolista, Wanda Nara fue contundente: “Muchos años te acompañé de carrera, tendrías que retirarte haciéndome feliz en River”.

La China Suárez, otra fan de River. (Foto: sangrejaponesa/IG)

A fines del 2025, cuando la China Suárez fue entrevistada por Mario Pergolini en Otro Día Perdido, también fue expresó: “Boca prohibidísimo, si venimos a Argentina, viene River sin discusión”. Ambas dejaron en claro que, para ellas, el destino ideal de Icardi es River Plate. Ni Boca ni otro club: el Millonario es el único permitido.

