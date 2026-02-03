China Suárez volvió a ser tendencia en redes sociales luego de compartir imágenes del procedimiento estético al que se sometió en su rostro.

La actriz publicó una serie de fotos en sus historias de Instagram donde mostró el antes, el durante y el después del tratamiento facial, y generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

En las imágenes se la puede ver recostada en una camilla, con el rostro visiblemente enrojecido tras el procedimiento, y luego ya en la calle, luciendo una piel más tensa y luminosa.

Según se detalla en la publicación, se trató de un lifting facial sin cirugía, un tratamiento que combina microneedling y radiofrecuencia con el objetivo de rejuvenecer la piel y estimular la producción de colágeno.

Foto: @sangrejaponesa

Qué tratamiento estético se hizo la China Suárez

De acuerdo a la información que acompañó las fotos, el procedimiento —denominado Morpheus 8— trabaja en capas profundas de la piel y busca mejorar la firmeza del rostro, redefinir el contorno mandibular y suavizar arrugas y cicatrices, especialmente las provocadas por el acné.

Este tipo de tratamientos no invasivos se volvió cada vez más popular entre celebridades, ya que no requiere cirugía ni largos tiempos de recuperación, aunque sí puede provocar enrojecimiento e inflamación temporal, como se vio en las imágenes que compartió la actriz.

Una vez más, la actriz logró captar la atención del público y convertirse en tema de conversación, esta vez a partir de una decisión personal vinculada al cuidado estético y a una tendencia que gana cada vez más espacio en el universo beauty.