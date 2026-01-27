La China Suárez volvió a ser tendencia, pero esta vez no fue por su vida amorosa ni por sus proyectos artísticos.

La actriz, que está en Turquía acompañando a Mauro Icardi durante su estadía en el Galatasaray, compartió una foto desde un centro de implantes capilares y desató un verdadero revuelo en las redes sociales.

Apenas publicó la imagen, sus seguidores y detractores se lanzaron a analizar cada detalle. Muchos notaron que la China se habría borrado una cicatriz en la frente, lo que alimentó aún más los comentarios y especulaciones sobre su paso por la clínica.

Ola de críticas y memes por el cambio de la China Suárez

Las redes sociales no tardaron en llenarse de opiniones, memes y hasta burlas sobre el nuevo retoque de la actriz. Algunos usuarios apuntaron a supuestos problemas de caída de pelo, mientras que otros ironizaron sobre su aspecto.

“¿La Tati ya se está quedando pelada?”, “Va a terminar momificada”, “No llega ni a 35 años y tiene más revoque que una pared”, “Se está haciendo a nueva con la plata de Icardi”, “El estrés está haciendo estragos en su cabeza”, fueron solo algunos de los comentarios que circularon en X (ex Twitter).

Foto: @sangrejaponesa

La polémica no terminó ahí: la supuesta eliminación de la cicatriz en la frente también fue tema de debate, con fotos comparativas y mensajes cruzados entre fans y haters.

Moria Casán opinó sobre la China Suárez y fue tajante: “Impeque de aseada”

En medio del escándalo por el retoque estético, Moria Casán se sumó a la conversación y recordó el momento en que entrevistó a la China a fines del año pasado. Todo surgió después de las declaraciones de Wanda Nara sobre el “aroma” de la actriz, que generaron una ola de especulaciones en las redes.

En su programa La mañana con Moria (eltrece), la diva fue contundente: “A Nara le quedó que él le dijo que tenía olor el día que se encontraron en París, pero no era humano. Era olor a cannabis. No es tan feo, si hay perfumes y aromatizantes, ¿what is the problem?”.

Sobre su propia experiencia, Moria aseguró: “La vi impeque, impeque de aseada. Impeque. Perfecta, perfecta, perfecta”. Sin dar nombres, agregó: “En cambio, a otras personas se les nota la falta de aseo. Baranda fuerte, pero viene de abajo hacia arriba”.

La conductora fue más allá y contó anécdotas de bailarines que se quejaron por olores “nauseabundos, medio cloacales y medio fish (pescado)” en otras figuras del ambiente.

China Suárez sorprendió con su confesión más picante sobre Mauro Icardi (eltrece)

La China Suárez, siempre en el centro de la escena

Mientras tanto, la China sigue instalada en Turquía y cada movimiento suyo genera repercusión. Esta vez, su paso por la clínica de implantes capilares y la supuesta eliminación de una cicatriz la pusieron otra vez en el ojo de la tormenta, con las redes sociales como principal escenario de debate y polémica.