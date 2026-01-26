El “Santa China” con el que Mauro Icardi se burló de la actual edición de MasterChef Celebrity estuvo más vigente que nunca este domingo cuando Wanda Nara recurrió a Rusherking, ex de la China Suárez, para generar contenido.

El estudio de MasterChef Celebrity (Telefe) vivió uno de sus momentos más incómodos de esta edición cuando Wanda Nara decidió ir al hueso y acorraló a Rusherking con una pregunta que nadie esperaba. Lo que empezó como una charla distendida terminó en un ida y vuelta cargado de confesiones, chicanas y risas nerviosas.

Wanda Nara, Rusherking y la China Suárez de Inter (Fotos: capturas Telefe y @sangrejaponesa )

Todo arrancó cuando la conductora, fiel a su estilo directo, le disparó sin filtro: “¿Regalaste alguna vez un auto?”, a sabiendas de la experiencia de Thomas Tobar con su archirrival. El cantante no esquivó el bulto y respondió: “Sí, pero eso ya se sabe”, dejando en claro que el episodio todavía genera repercusiones.

Leé más:

Aseguran que Wanda Nara usa a La Reini para desgastar a Vero Lozano: los motivos

RUSHERKING LE CONFESÓ A WANDA NARA QUÉ HIZO CON EL AUTOMÓVIL DE LUJO QUE LE REGALÓ A LA CHINA SUÁREZ POR SU CUMPLEAÑOS

Wanda no se quedó ahí y fue por más: “Cuando te separaste, ¿el auto se devuelve o se lo queda la otra persona?”. Rusherking sorprendió con su sinceridad: “Yo quería que se lo quede, pero me lo quiso devolver”.

La tensión subió cuando Wanda repreguntó: “¿Y qué hiciste con el auto? ¿Lo tenés?”. “No, lo vendimos”, reveló Rusherking dejando en claro que el famoso regalo terminó en una decisión compartida, aunque no sin complicaciones. El cantante aprovechó para devolverle la gentileza a la conductora y le preguntó: “¿Qué es lo más caro que regalaste vos?”.

Wanda Nara, Rusherking y la China Suárez de Inter (Fotos: capturas Telefe y @sangrejaponesa )

Wanda, sin dudar, tiró una bomba: “Una casa”. El silencio se apoderó del estudio hasta que ella misma remató, filosa: “Pero también me la quedé yo cuando me separé”. “¿La pediste o te la devolvieron?”, insistió Thomas, y Wanda respondió: “No, porque la regalé, pero estaba a mi nombre. Ninguna bol…”, desatando risas incómodas entre los presentes.

La charla terminó con una chicana directa: “Ah, como vos que te quedaste con el auto”, lanzó Wanda. Rusherking se defendió rápido: “Pero yo no lo puse a mi nombre”, y ella cerró: “Ah, ¿lo transferiste?”. “Claro, fue todo un quilombo después. Creo que ese fue el primer y último auto que regalo. Basta”, prometió el cantante.

Leé más:

La vida antes de Maxi López y Mauro Icardi: uno por uno, los romances de Wanda Nara

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.