La guerra de Wanda Nara contra Vero Lozano se reavivó este domingo cuando Marcela Tauro y sus panelistas de Infama aseguraron que la conductora de MasterChef utiliza a Sofía “La Reini” Gonet para desgastar su imagen pública.

El conflicto entre las dos conductoras viene desde hace un mes cuando Verónica Lozano anunció que desde Telefe le anunciaron que sería la conductora de la próxima edición de Bake Off, y Wanda la desmintió asegurando que el puesto era suyo.

Desde entonces, se desató una guerra sin cuartel entre las dos estrellas del canal de las pelotas que tuvo episodios que acrecentaron el conflicto como la foto que Wanda se tomó con Johnny Depp, invitado de lujo de Jorge “Corcho” Rodríguez y de su esposa Vero Lozano, que lo tuvo en Cortá por Lozano.

POR QUÉ ASEGURAN QUE WANDA NARA UTILIZA A “LA REINI” PARA DESGASTAR A VERO LOZANO

“La guerra por un programa de cocina: Vero Lozano vs Wanda Nara”, anunció el informe de Infama. “Las dos están peleando cuerpo a cuerpo por Bake Off. Ahora, Wanda usó a La Reini como peón para ir desgastando de a poquito a Vero”, aseguró el locutor, sobre la disputa de Sofía Gonet con la entrevista que le hicieron en Cortá por Lozano.

En este sentido, Costa, panelista de Cortá por Lozano e invitada de Marcela Tauro este domingo confirmó que “hay un proyecto para cuando termine Gran Hermano 2026”, que sería cuando también termine el Mundial de Fútbol, aunque reconoció que el proyecto podría demorarse un poco más.

“A Vero le confirmaron que iba a ser la conductora. Hay un proyecto para cuando termine Gran Hermano, que puede ser agosto, septiembre, noviembre… junio del 2029. Ella fue participante y la verdad es que a la gente le gustó mucho y Vero también mostró una parte de ella, divina, y siguió avanzando en el certamen. (…) No es que cocinaba para la cámara, le gustó eso”, explicó Costa.

