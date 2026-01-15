La entrevista que Verónica Lozano le hizo a la Reini fue todo lo opuesto a lo que se imaginaron los productores y la propia influencer, quien al salir de Cortá por Lozano acusó que se sintió destratada, y ahora la conductora salió a apurarla.

“Cuando estuvo en el diván yo la verdad que no me di cuenta de que la había pasado mal. Después parece que estaba del ort... que la habia pasado mal, que esperaba otra...”, blanqueó Lozano.

Entonces, se hizo eco de la versión de ataque de furia dentro del estudio: “Yo no los escuché los gritos, pero en teoría sí. No sé si le gritó al productor o a su representante. Estaba enojada, eso sí”.

La Reini con Verónica Lozano.

En ese punto, el periodista de Intrusos le recordó que Sofía Gonet se habría sentido traicionada porque le preguntaron sobre Homero Pettinato, su exnovio, y Lozano enfatizó irónica: “No fue una emboscada. Sos una persona de los medios, sabés que te vamos a preguntar. Venía a hablar de MasterChef o de Homero, no iba a hablar de la física cuántica ni del Conicet”.

Por qué sacaron a la Reini del aire de Telefe antes de lo previsto

“También la verdad es que no estaba midiendo y decidimos levantar la nota”, fulminó.

Verónica Lozano (Foto: Movilpress)

Hasta que explotó: “No hablé con ella. La quiero agarrar la pendeja, porque cuando ella se fue estaba todo bien. Si tiene ovarios que me diga todo eso en la cara, porque se es re careta entonces”.

“Igual, la veo pilla e inteligente porque claramente en el programa no midió pero toda esta repercusión hace que hablemos de ella”, concluyó Vero Lozano sobre la Reini.