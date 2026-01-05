Sofía “La Reini” Gonet se convirtió en uno de los personajes más llamativos de MasterChef Celebrity, y no precisamente por su escandalosa separación de Homero Pettinato. En las últimas emisiones del reality que conduce Wanda Nara, la influencer llamó la atención por aparecer con la nariz recién retocada.

En ese contexto, Kennys Palacios le realizó una nota para Telefe que luego fue emitida en Infama, donde Marcela Tauro quedó impactada por la cantidad de intervenciones estéticas que La Reini confesó haber atravesado con tan solo 26 años.

Captura de Telefe/ Infama

La Reini enumeró sus cirugías y Marcela Tauro quedó en shock

“Tengo escote nuevo y cara nueva. Voy por la cara número ocho”, le dijo Sofía a Kennys, aún con la puntita de la nariz cubierta.

Y continuó: “No me dolió hacerme la nariz. Yo voy y les digo ‘háganme el retouch, el full face’. Me hacen cositas pequeñas. Me hice apenas la puntita de la nariz”.

“Después me disolví el labio de arriba, porque se me había migrado. Me venía inyectando desde hace años y me lo saqué”, agregó.

“¿Algo más tenés hecho?”, le repreguntó Kennys Palacios. Entonces, La Reini desplegó una extensa lista y dejó en duda si todos los retoques eran reales, ya que también apeló al humor.

“¿Tenés tiempo? Me hice pómulos, mentón, mandíbula, nariz, punta de la nariz, los dientes, las manos y me alargué los dedos”, enumeró la influencer, provocando la risa del entrevistador.

Entre risas, La Reini cerró con una reflexión: “La cocina es un lugar muy hostil para las chicas lindas. Es muy difícil, es muy costoso”.

Captura de Telefe /Infama

Luego de ver la nota en Infama, Marcela Tauro expresó su asombro en vivo: “¿Cómo es eso de alargarse los dedos? ¿Eso es verdad? Tiene la autoestima baja esa chica, porque es hermosa”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.