Un nuevo escándalo sacude al mundo del espectáculo y las redes sociales. Sofía Gonet -más conocida como “La Reini”- quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que recibió una carta documento por tomar sol completamente desnuda en una propiedad privada.

La bomba la hizo pública Pochi, panelista de Puro Show, quien compartió en sus historias de Instagram la imagen del documento legal que ya circula por todos lados, junto a la imagen de la polémica que había comertido Fede Flowers en su cuenta de Instagram.

En la historia que subió, Pochi lanzó una pregunta que desató el debate: “¿Carta documento para La Reini por tomar sol en bolas en una propiedad privada?”, escribió sobre la foto del escrito judicial, dejando en claro que la situación ya había pasado del chisme al terreno legal.

Según se puede leer en el documento, el hecho habría ocurrido en una finca ubicada en San Fernando, donde La Reini habría sido vista “total y absolutamente desnuda” en un espacio que no era de su propiedad. La carta documento detalla que su comportamiento fue considerado “inapropiado y lesivo para la moral y las buenas costumbres”, lo que motivó la intimación formal.

El texto, además, exige que la influencer se abstenga de repetir ese tipo de conductas y deja constancia de que los denunciantes se reservan el derecho de iniciar acciones legales si vuelve a suceder algo similar.

Para sumar más leña al fuego, Pochi también compartió una imagen donde se ve a La Reini recostada en una reposera, al sol, completamente desnuda, lo que confirmaría el motivo de la denuncia y explicaría por qué la situación escaló a una instancia judicial.

