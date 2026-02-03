Joaquín Ferreira, el galán de La Hija del Fuego, la serie que protagoniza la China Suárez y se emite por eltrece a la noche, pasó por Puro Show este martes y se animó a responder sobre la química que se vio en pantalla: “Mientas hacíamos las escenas, actuando, había una conexión hermosa”.

“¿Y cuando terminaban las escenas?" , indagó Matías Vázquez y él remarcó: “Cuando terminábamos las escenas era una compañera más”. “¿Ella estaba soltera ahí...?" , indagó luego Pochi de Gossipeame.

Foto: prensa Disney+ La hija del fuego

“No, creo que estaba de novia con un chico, no me acuerdo, creo que fue un chico a visitarla”, contestó descolocado y la panelista recordó: “Ah, estaba con Lauty (Gram)”, haciendo referencia al vínculo que la actriz tuvo en el 2024 con el cantante.

Joaquín Ferreira, protagonista de La Hija del Fuego, en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Luego, Ferreira destacó el trabajo de Eugenia y al mismo tiempo dejó en claro que no fue más que ficción: “Es una mina que te mira a los ojos, que labura en conjunto, hicimos re linda pareja en la ficción. Fuera de la ficción, no, absolutamente nada“.

LA HIJA DEL FUEGO, ¿TENDRÁ SEGUNDA TEMPORADA?

Joaquín Ferreira también se refirió al futuro la serie La Hija del Fuego y la posibilidad de una segunda temporada. “Ayer estuvieron la China desde Turquía y Eleonora Wexler acá desde el piso, las dos están interesadas en una segunda temporada, ¿te coparía a vos?”, indagó Pampito.

A lo que el actor contestó: “Yo creo que sí, el final quedó abierto, me encantaría, hay que hablarlo, me encanta laburar en Argentina, me quiero quedar acá. Yo hace 15 años vivo en México”.

