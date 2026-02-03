En el programa Lape Club Social Informativo repasaron declaraciones de Wanda Nara y la China Suárez que dejó a todos boquiabiertos: las dos, en diferentes momentos y sin ponerse de acuerdo, expresaron el mismo deseo para el futuro de Mauro Icardi. Ambas quieren que el delantero termine su carrera jugando en River Plate.

Pero eso no fue todo: también mostraron que Wanda y la China piensan igual sobre cómo muestran su vida en las redes sociales. Primero, fue Wanda Nara quien habló sobre lo que elige compartir en Instagram:“Mostras lo más lindo, nadie va a mostrar cuando estas peleando para pagar las boletas o la realidad de cualquier persona cuando estás mal, subís cuando estás en un viaje”.

Un tiempo después, la China Suárez, en la entrevista que le dio a Mario Pergolini en Otro Día Perdido dijo casi lo mismo: “Subís la fotito cuando estás feliz y sí, en general cuando peleo quiero ahorcar al otro, no quiero sacarme una foto para Instagram. Es como, quiero decirle lo más feo que le puedo decir”.

EL DESEO COMPARTIDO DE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ PARA MAURO ICARDI

La coincidencia más fuerte llegó cuando hablaron del futuro futbolístico de Mauro Icardi. Wanda Nara fue contundente en su paso por un canal de streaming: “Muchos años te acompañé de carrera, tendrías que retirarte haciéndome feliz en River”.

La China Suárez, reconocida hincha del Millonario, también fue clara: “Boca prohibidísimo, si venimos a Argentina, viene River sin discusión”. Ambas dejaron en claro que, para ellas, el destino ideal de Icardi es River Plate. Ni Boca ni otro club: el Millonario es el único permitido.

