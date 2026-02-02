El estreno de La Hija del Fuego en eltrece fue acompañado por una serie de entrevistas que la China Suárez les brindó a los ciclos del canal, entre ellos Telenoche, donde contestó un divertido cuestionario mentira- verdad de Sofi Kotler.

La periodista de Telenoche le propuso a la China revelar qué es mito y qué es real entre todas las cosas que se dicen de ella en los medios de comunicación y en las redes sociales, y la actriz se prestó al juego con impactantes revelaciones.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

EL DIVERTIDO JUEGO QUE LLEVÓ A LA CHINA SUÁREZ A REVELAR QUÉ QUIERE DE MAURO ICARDI

Sofi Kotler: -La China Suárez sueña con casarse.

China Suárez: -Y ahora tengo ganas de casarme, pero no fue un sueño toda la vida.

SK: -La China Suárez quiere volver a ser mamá.

CS: -Sí, obvio.

SK: -La China Suárez le revisa, o alguna vez les revisó, el celular a sus parejas.

CS: -Lo hice, sí. Lo hice dos veces en mi pasado.

SK: -¿Te arrepentís?

CS: -No, me arrepiento porque se me bloqueó. Era un teléfono de otra marca, y yo quise hacer captura y lo bloqueé. Porque se hacía la captura distinto, como que tenías que pasar la mano así. No sirvo, si a mí me mandan a robar y toco timbre.

La China Suárez y Mauro Icardi en Ezeiza (Foto: Movilpress)

SK: -La China Suárez no perdona una infidelidad.

CS: -Si tengo pruebas, ni en pedo.

SK: -Bueno, el año pasado aparecieron algunas que decían ser novias de Mauro, que le habían mandado mensajes.

CS: -Sí, bueno, pero no, no. Él me muestra todo, yo veo todo, y lo tiene muy claro… Él es igual que yo. Sí, en ese sentido está muy claro, y tanto él como yo sabemos que a la primera que vemos algo de la otra persona, que falta al acuerdo que nosotros tenemos, chau.

SK: -La China Suárez, alguna vez se tatuó algo relacionado a sus parejas

CS: -Sí. Alguna vez sí.

SK: -¿Lo peor que le podés hacer o decir a la China es?

CS: -Cuando estoy enojada que me digan “tranquila”. Lo odio.

SK: -¿Y qué te hace enojar?

CS: -¡Uh! ¡Qué no me hace enojar! Soy recontra impulsiva y yo pensé que con los años me iba a calmar, pero no. Es un calor que me sube que no sé cómo apagarlo…

La China Suárez y Mauro Icardi (Foto: Instagram @sangrejaponesa)

