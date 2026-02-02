Este fin de semana, la China Suárez estuvo en la tribuna para acompañar a Mauro Icardi en un nuevo partido de Galatasaray.
Sin embargo, como ocurre habitualmente, su presencia no pasó desapercibida y llamó la atención por sus publicaciones.
La China Suárez subió un video a su cuenta de TikTok con el fragmento de una canción.
EL SUGESTIVO VIDEO DE LA CHINA SUÁREZ
En uno de los videos, la China escribió: “Don´t tell no lie about me and I wont tell truths about you”.
En español, significa: “No digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”, una provocación para Wanda.