Después de años de silencio, Eugenia “la China” Suárez habló como nunca antes del episodio que marcó un antes y un después en su vida pública: el tuit que le dedicó Wanda Nara en 2021 y que la señaló con una frase que quedó grabada en la memoria del espectáculo argentino: “otra familia que te cargaste por zorra”.

En La Mañana con Moria, la actriz aceptó hacer una retrospectiva y contó cómo atravesó ese momento, lejos del foco que estuvo puesto casi exclusivamente en el matrimonio de Wanda y Mauro Icardi y ella había quedado como la tercera en discordia: “Por algo estamos con abogados y hubo juicios y todo, que hasta hoy en día siguen”, aseguró, dejando en claro que las consecuencias no fueron solo mediáticas.

La China explicó que, mientras todo sucedía, intentó seguir adelante: “Yo seguía trabajando, seguía haciendo mi vida y nada, y el tiempo pasó. Pero sí: puse abogados y le hice juicio a quien se lo tenía que hacer”, relató.

Foto: Captura (eltrece)

Por último, ante la consulta directa sobre si perdió trabajos a raíz de ese conflicto, la entrevistada cerró, contundente: “Sí, hubo una o dos marcas. Y eso también está en el juicio”.

La China Suárez: “Por algo estamos con abogados y hubo juicios y todo, que hasta hoy en día siguen”.

LA REACCIÓN DE LA CHINA SUÁREZ CUANDO LE PREGUNTARON SI TIENE MIEDO QUE ICARDI LA ENGAÑE Y SI PERDONARÍA UNA INFIDELIDAD

Eugenia “La China” Suárez volvió a quedar en el centro de la escena tras una charla íntima y sin filtros con Moria Casán en La Mañana con Moria. Fiel al estilo punzante del programa, la actriz fue consultada sobre su presente sentimental con Mauro Icardi, la vida lejos de la Argentina y, sobre todo, si le teme a una posible infidelidad del futbolista.

Todo comenzó con la pregunta al hueso que le hizo la conductora del programa del eltrece en vivo: “¿Tenés miedo por alguna infidelidad o que mande algún like como te mandó a vos, Mauro?”, indagó. Y la respuesta fue inmediata y contundente: “No, miedo no”, arrancó diciendo la China, dejando en claro que hoy la confianza es la base de la relación.

“Confío mucho en Mauro. Tenemos una relación muy linda que va más allá del ruido externo. Nos volvemos como un bloque”, agregó, dejando en claro como vive su noviazgo.

Mauro Icardi y la China Suárez. (Foto: @mauroicardi)

Por último, la China fue tajante al responder si perdonaría una infidelidad: “No, eso está clarísimo y yo lo digo de entrada. Yo no volvería a confiar. Sé que sería un suplicio la relación después. Ponfío en Mauro, lo escucho, sé que es un hombre que no miente y se me rompería todo eso y no tendría cómo vovler a creerle. No tengo paciencia con esas cosas”.