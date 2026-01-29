Pasó apenas una semana desde el último y escandaloso capítulo del enfrentamiento público entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Pero el futbolista parece estar muy concentrado en sus días en Turquía junto a su pareja, Eugenia “la China” Suárez.

Tras varios días de aparente calma, quien reapareció en escena fue la actriz, quien eligió mostrarse feliz y enamorada junto a su novio, con una postal que dio que hablar.

La China compartió una foto abrazada al futbolista dentro de un ascensor, ambos con look deportivo y sonrisa cómplice. El mensaje fue corto pero contundente: “A entrenar juntitos”, escribió, en Instagram Stories, acompañado por un emoji de un corazoncito y un bracito mostrando un músculo.

El posteo -que fue reposteado por el jugador- llegó en un contexto particular para Icardi. El delantero del Galatasaray se mostró entrenando apenas un día después de haber jugado solo cinco minutos en el partido frente al Manchester City por la Champions League, encuentro que terminó con derrota 2 a 0 para el equipo turco.

¡No se despegan!

La foto que compartió la China Suárez junto a Mauro Icardi, tras el escándalo con Wanda Nara. Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

WANDA NARA REDOBLÓ LA APUESTA Y REVELÓ POR QUÉ NOMBRA A LA CHINA SUÁREZ EN MASTERCHEF CELEBRITY

Lejos de bajar el perfil, Wanda Nara redobló la apuesta y salió a explicar por qué nombra a Eugenia “la China” Suárez en MasterChef Celebrity, un tema que generó incomodidad, críticas y un fuerte debate en redes sociales.

En diálogo con Sálvese Quien Pueda, la empresaria dejó en claro que no se arrepiente de sus dichos, ni de sus fuertes publicaciones en las redes sociales: “Yo dije lo que pensaba”, arrancó diciendo, sin vueltas.

Sobre el apodo al que recurrió Icardi en su tremendo posteo en el que nombró a su pareja como “Master China”, en referencia a las veces que se la menciona en el programa de Telefe, Wanda fue contundente: “Yo soy funcional al programa”, explicó, marcando que su participación responde a una dinámica televisiva y no a una decisión individual.

Mauro Icardi creó una estampita de MasterChina. (Foto: IG) Por: Fernando Gatti

En esa línea, Wanda fue aún más clara al justificar sus intervenciones frente a cámara: “Yo no tengo la culpa de que casi todos los participantes hayan tenido relación con ella (por la China)”, disparó, en una frase que no pasó desapercibida.

Wanda Nara: “Yo no tengo la culpa de que casi todos los participantes de MasterChef Celebrity hayan tenido relación con ella (por la China Suárez)”.

Por último, dejó en claro que muchas de sus preguntas no son improvisadas: “Yo pregunto y, si no, tengo que hacer lo que me dice mi guión”, cerró, picante.