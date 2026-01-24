Cuando estalló el Wanda Gate en el 2021, Wanda Nara aseguró en todos los medios de comunicación que Mauro Icardi no habría podido concretar su encuentro con la China Suárez en París en aquel entonces por “el mal olor a marihuana” que supuestamente tenía y por que él tenía fiebre, según lo que le habría dicho para que ella lo perdone.

Esta última semana se reavivó esa polémica frase cuando en un nuevo cruce en redes sociales entre la mediática y el futbolista luego de que él aclarara que la actriz, su actual pareja con quien vive en Turquía, “es más obsesiva que yo (Mauro) con olores”.

El explosivo descargo de Mauro Icardi contra Wanda Nara (Foto: Instagram/@mauroicardi)

Este fin de semana se viralizó un video en el que Yanina Latorre reveló en una de sus salidas al aire de LAM por qué Wanda habría instalado esta versión: "Tiene algo con la China, no quiere que le gane la batalla. Fue ella quien le contó al mundo que era cornuda. En su locura quería hundirla, por eso dijo que por el olor que tenía no se pudo encamar con Icardi”.

El diá que Yanina Latorre explicó por qué Wanda Nara instaló la polémica versión de que la China Suárez tenía "olor a marihuana" (Foto: captura de X).

Con el paso del tiempo y tras el reciente resurgimiento del tema, el video viral que tiene a la panelista y conductora hablando sobre el tema pone en duda la veracidad de esa versión, sugiriendo que el rumor fue fabricado para desprestigiar a Eugenia.

EL MOMENTO EN QUE WANDA NARA VOLVIÓ A APUNTAR A LA CHINA SUÁREZ EN SU DESCARGO

El tramo más filoso del mensaje llegó cuando Wanda apuntó contra la China Suárez, luego de que Mauro Icardi la defendiera públicamente y negara versiones vinculadas a su vida privada. “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes: los conoce media Argentina”, escribió la empresaria, en una frase que rápidamente se viralizó y generó un fuerte revuelo en redes sociales.

Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi (Foto: Instagram/@wanda_nara).

En el mismo posteo, la mediática también se refirió al conflicto judicial en curso, aseguró que nunca robó dinero, que siempre pagó sus impuestos y remarcó que, más allá de las diferencias, seguirá priorizando a sus hijas. “Por las nenas siempre seremos familia”, expresó, marcando una clara diferencia con el tono del descargo previo de Icardi.

