El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi no da tregua y suma un nuevo capítulo, esta vez de la mano de Yanina Latorre, quien dio a conocer detalles de la charla privada que mantuvo con la emp’resaria tras el fuerte cruce con el futbolista.

Todo comenzó cuando Wanda aseguró públicamente que mantiene un buen diálogo con los padres de sus hijos, en referencia tanto a Maxi López como a Mauro Icardi. Sin embargo, en ese mismo contexto dejó entrever que fue ella quien impulsó la paz y que incluso le pidió al delantero que “soltara”.

Esa palabra no cayó nada bien en Icardi, quien salió al cruce y fue tajante: dejó en claro que nunca volverán a ser familia y que Wanda es únicamente la madre de sus hijas. A partir de ahí, el conflicto escaló y terminó con la exposición de chats, algo que podría traerle nuevos dolores de cabeza judiciales a la conductora de MasterChef Celebrity.

En medio del revuelo, Yanina decidió preguntarle directamente a Wanda qué había pasado y compartió su respuesta: “Me dice 'No entiendo qué pasó. Yo dije que tenía buena onda, porque hablamos bien. Obvio, siempre él con tono irónico‘“, se pudo leer en uno de los chats que subió a Instagram Stories.

“Mauro enloqueció después de que ella dijera que tenía buen diálogo con los padres de sus hijos. Icardi lo negó y arrancó la subidita de chats y los descargos eternos de Mau”, agregó.

Lejos de bajar el tono, Wanda sumó más detalles sobre su vínculo actual con el futbolista: “Wanda también me cuenta que hablaba con él en un chat grupal y en otro privado”, reveló Yanina, dejando en evidencia que el contacto entre ellos sigue existiendo, aunque lejos de ser armonioso.

Pero la frase más fuerte llegó sobre el final y terminó de confirmar que la paz está muy lejos de concretarse. Según Latorre, Wanda fue lapidaria al describir a su ex: “También me aclara que tiene ‘modales de mie...’”, cerró.

WANDA NARA REDOBLÓ LA APUESTA Y REVELÓ POR QUÉ NOMBRA A LA CHINA EN MASTERCHEF CELEBRITY

Lejos de bajar el perfil, Wanda Nara redobló la apuesta y salió a explicar por qué nombra a Eugenia “la China” Suárez en MasterChef Celebrity, un tema que generó incomodidad, críticas y un fuerte debate en redes sociales.

En diálogo con Sálvese Quien Pueda, la empresaria dejó en claro que no se arrepiente de sus dichos, ni de sus fuertes publicaciones en las redes sociales: “Yo dije lo que pensaba”, arrancó diciendo, sin vueltas.

Sobre el apodo al que recurrió Icardi en su tremendo posteo en el que nombró a su pareja como “Master China”, en referencia a las veces que se la menciona en el programa de Telefe, Wanda fue contundente: “Yo soy funcional al programa”, explicó, marcando que su participación responde a una dinámica televisiva y no a una decisión individual.

En esa línea, Wanda fue aún más clara al justificar sus intervenciones frente a cámara: “Yo no tengo la culpa de que casi todos los participantes hayan tenido relación con ella (por la China)”, disparó, en una frase que no pasó desapercibida.

Wanda Nara: “Yo no tengo la culpa de que casi todos los participantes de MasterChef Celebrity hayan tenido relación con ella (por la China Suárez)”.

Por último, dejó en claro que muchas de sus preguntas no son improvisadas: “Yo pregunto y, si no, tengo que hacer lo que me dice mi guión”, cerró, picante.