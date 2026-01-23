A qué huele la China Suárez es el debate más bizarro del momento, y Wanda Nara volvió a reinstalarlo después de que Mauro Icardi afirmara que su novia siempre está bien perfumada.

“Yo soy funcional al programa, si hay participantes que tuvieron relación, no tengo la culpa que sean casi todos que tuvieron relación”, disparó en alusión al MasterChina que acusó Icardi.

Luego se defendió: “Tengo que hacer lo que me dice mi guión”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

En cuanto a “los olores que conoce media Argentina” de la China que había referido en uno de sus posteos, Nara reaccionó risueña: “Es un montón. Me da asco”.

Aunque explotó a carcajada pícara cuando le recordaron que fue ella la que expuso el asunto en público: “Ni idea... Ja”.

El desafío de Wanda a Icardi y la prensa

“Están baratos los vuelos a Estambul, pueden ir a entrevistarlo”, chicaneó de entrada la conductora de MasterChef Celebrity a los periodistas que la fueron a buscar a la salida de las grabaciones del reality.

Mauro Icardi creo una estampita de MasterChina. (Foto: IG) Por: Fernando Gatti

Tras pegarle al padre de sus hijas menores, Wanda justificó sus posteos contra Icardi y la China: “Yo dije lo que pensaba”.