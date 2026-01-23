El Wanda Gate sigue sumando capítulos cada vez más escandalosos. Esta semana, Wanda Nara y Mauro Icardi protagonizaron un explosivo cruce mediático a través de las redes sociales, y una vez más muchas las miradas recayeron sobre la China Suárez, actual novia del futbolista.

En ese contexto, Gabriel Oliveri fue invitado a La Mañana de Moria, donde analizó la feroz guerra entre la expareja, tomó partido abiertamente a favor de Wanda Nara y fue durísimo con Eugenia Suárez.

“Creo que Wanda perdió al hombre de su vida. Se hizo la linda y perdió a un hombre que tenía todo: belleza, dinero, talento. Jugó mucho y se lo perdió”, comenzó diciendo Oliveri, amigo íntimo de Pampita.

Sin filtro, el empresario profundizó sus críticas hacia la actriz y lanzó una polémica comparación: “La China Suárez fue la primera sirena de la historia, porque las sirenas destruían a los marineros. Ella es una mujer que se dedica a destruir muchos hombres”.

Dejando en claro su postura, Oliveri remarcó: “Yo entiendo a Wanda. Soy team Wanda. Es una pena que esa familia se haya terminado. Me gustaba mucho la pareja de Wanda e Icardi”.

Captura de eltrece, La Mañana con Moria.

Gabriel Oliveri destrozó a la China Suárez: “Es una atorranta que…”

Durante el análisis de los chats que Wanda Nara filtró, con presuntas conversaciones con Icardi, Moria Casán también opinó y deslizó una chicana: “Wanda tiene abstinencia de una semana de no tener notoriedad”.

Lejos de coincidir, Oliveri volvió a tomar la palabra y redobló la apuesta contra la China Suárez: “No, a Wanda le sacaron el marido. Ella era feliz con su marido y sus hijos, y una atorranta se metió en su vida”.

Para cerrar, el invitado fue tajante y lanzó una frase que encendió el estudio: “A mí me sacás a mi marido y te hago la vida imposible”, sentenció Gabriel Oliveri en La Mañana con Moria.