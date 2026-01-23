En medio del nuevo escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi, volvió a reflotarse un dato llamativo sobre la China Suárez: a qué huele realmente la actriz, quien hace tres años reconoció públicamente que tiene una verdadera obsesión con los aromas.

El tema regresó a escena luego de que Wanda lanzara una dura frase sobre la actriz, al asegurar que huele a marihuana y a suciedad, mientras que, en contraposición, Icardi salió a defenderla y afirmó que la China huele exquisito.

Las declaraciones cruzadas volvieron a poner el foco en un aspecto íntimo y personal de la actriz que ella misma había revelado tiempo atrás.

La China reveló a qué huele en Glamour España, en 2022. Video completo en YouTube.

La China Suárez y su obsesión con los aromas: se supo a qué huele la actriz

En una entrevista que brindó a Glamour España, la China mostró su neceser y explicó cuáles son los productos que no pueden faltarle en su día a día. Allí confesó su relación especial con los aromas y cómo los incorpora a su rutina cotidiana.

“Otro imprescindible hace muchos años en mi neceser es esto. Es un room spray. Tengo una obsesión con los olores. Me gusta que todo huela bien: la casa, los muebles, la ropa”, contó la actriz, dejando en claro que el perfume no es solo un detalle, sino parte esencial de su bienestar.

Además, explicó que ese hábito la acompaña a donde vaya: “Esto reconozco que lo llevo por el mundo. Y si puedo comprar velas, soy de tener en el camarín, en el motorhome o donde sea, para sentirme como en mi casa”.

La China también reveló su particular manera de perfumarse antes de salir: “Tengo muchos perfumes. Compro los frasquitos miniatura. Entonces, antes de bajarme del auto, me ponía un perfume en la ropa, otro en el cuello y otro en el pelo. Es mi único toque, lo reconozco”.

La fragancia que la actriz adoptó como sello personal es Black Cherry Merlot, una bruma de aroma intenso y envolvente que combina notas de cereza oscura, frambuesa negra y merlot, un mix dulce y profundo que la acompaña a diario.