En medio del fuerte enfrentamiento entre Mauro Icardi y Wanda Nara, Georgina Barbarossa quedó en el centro de la escena al hacer un comentario inesperado sobre la China Suárez.

Todo ocurrió luego de que se leyera al aire el descargo del futbolista, quien defendió a su pareja y negó versiones que circulaban sobre supuestos malos olores o consumo de drogas.

Captura de A la Barbarossa, Telefe.

Georgina Barbarossa reveló cómo huele la China Suárez y sorprendió a todos con el dato íntimo

Mientras analizaban el mensaje de Icardi, en el que aseguraba que su novia “huele riquísimo” y no a “suciedad ni marihuana”, la conductora aportó un dato íntimo y llamativo sobre la actriz. “Yo sé una cosa de la China, que lo contó en otra nota y lo vi: usa varios perfumes juntos”, lanzó Georgina, sorprendiendo a sus compañeros.

Barbarossa explicó que Suárez tiene la costumbre de combinar distintas fragancias para lograr un aroma propio: “usa como siete perfumes juntos. Logra un aroma distinto, nuevo. Hay gente que quiere tener su propio aroma y hace toda esta mezcla”.

Ante la intervención de Georgina, Pía Shaw reaccionó desconcertada: “Me perdí. No sé dónde estamos. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estábamos hablando?”.

“Era algo mucho más profundo que si huele exquisito o no. Estábamos yendo a un lugar más profundo, relacionado con el olor a marihuana y las drogas”, cuestionó la panelista.

Frente a eso, la conductora se defendió con firmeza: “Di un dato de color y me decís que soy una frívola. Estuviste mal”.