La guerra mediática entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo y explosivo capítulo. Luego del fuerte descargo que el futbolista del Galatasaray publicó este miércoles por la mañana en sus redes sociales, la empresaria respondió con una extensa historia de Instagram en la que volvió a apuntar contra su ex pareja y lanzó una frase letal contra la China Suárez.

Minutos antes, el deportisa había compartido varios posteos en los que negó los chats que circularon en los medios, habló de supuestas manipulaciones de pruebas, anunció posibles denuncias por difamación y defendió con firmeza a su actual pareja. En ese mensaje, además, acusó a Wanda de obsesión, de filtrar información privada y de intentar desviar la atención en medio del conflicto judicial que ambos mantienen.

La respuesta de la conductora no tardó en llegar. En su story, recordó el rol central que tuvo en la carrera del delantero y, especialmente, en su llegada al club de Turquía, con el que firmó uno de los contratos más importantes de su trayectoria. “Me costó mucho el acuerdo con este club, del cual yo era fan antes de que vos llegaras”, escribió, dejando en claro que la negociación se concretó aun cuando él no estaba convencido de jugar en la liga turca.

Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi (Foto: Instagram/@wanda_nara).

Además, Wanda hizo referencia directa a uno de los puntos mencionados por Icardi en su descargo: las llamadas telefónicas y el impacto que, según ella, tuvieron en su rendimiento deportivo. “Cada llamada fue en momentos de concentración, como el día que erraste los dos penales”, lanzó, en clara alusión a los episodios que el futbolista había intentado contextualizar en su versión.

EL MOMENTO EN QUE WANDA NARA VOLVIÓ A APUNTAR A LA CHINA SUÁREZ EN SU DESCARGO

El tramo más filoso del mensaje llegó cuando Wanda apuntó contra la China Suárez, luego de que Mauro Icardi la defendiera públicamente y negara versiones vinculadas a su vida privada. “En cuanto a los olores de tu novia, contados por vos mismo, te digo que no te gastes: los conoce media Argentina”, escribió la empresaria, en una frase que rápidamente se viralizó y generó un fuerte revuelo en redes sociales.

En el mismo posteo, la mediática también se refirió al conflicto judicial en curso, aseguró que nunca robó dinero, que siempre pagó sus impuestos y remarcó que, más allá de las diferencias, seguirá priorizando a sus hijas. “Por las nenas siempre seremos familia”, expresó, marcando una clara diferencia con el tono del descargo previo de Icardi.

