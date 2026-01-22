Sofía “La Reini” Gonet estuvo por primera vez cara a cara con los nuevos participantes de MasterChef Celebrity, Rusherking y Esther Goris, y de la mano de la picardía de Wanda Nara no tuvo filtros a la hora de exponer al cantante por sus affaires y romances.

Captura de MasterChef Celebrity, Telefe.

Así La Reini mandó al frente a Rusherking en MasterChef.

Rusher: –Todavía no me agregaron al grupo de WhatsApp, me están haciendo de lado.

Wanda Nara: –Reini, ¿por qué hiciste esa cara?

La Reini: –Hay que ver si pasan la prueba para entrar al grupo de WhatsApp.

Wanda: –Reini, ¿qué pensás de Rusher?

La Reini: –Me parece muy talentoso y muy bello. No sé si está de novio, pero yo tengo varias amigas que pasaron por ahí.

La reacción fue inmediata: Wanda se tentó, los jurados se agarraron la cara y varios participantes lanzaron un “no” al unísono.

Wanda: –Se va a ir Rusher en cualquier momento.

La Reini: –Rusher, perdón. Muy buena la fama que tiene…

Wanda: –Rusher, esta es una manera de bautizarte. Bienvenido a la competencia.

Rusher: –Me hacen sentir re cómodos. Muchas gracias (respondió con humor e ironía).