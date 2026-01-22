En medio del escándalo por el durísimo comunicado de Mauro Icardi, Wanda Nara decidió romper el silencio y explicar públicamente por qué expuso los chats privados que desataron una nueva guerra mediática y judicial con su ex.

En diálogo con el programa Sálvese Quien Pueda, la empresaria fue consultada sobre cómo atraviesa esta “tormenta” y qué la llevó a mostrar los mensajes: “Respondí lo que a mí me parece. Mostré los chats porque si no hubiera quedado como una mentirosa”, aseguró.

Además, se defendió de las interpretaciones que circularon tras la publicación del material: “Yo nunca dije ni que estaba bien, ni que estaba mal, ni de lo que se habló, ni lo que no se habló. Con buena onda, nada más”, remarcó, intentando bajar el tono a la polémica.

Foto: Captura (América)

Ante la consulta sobre una posible reacción legal por haber difundido conversaciones privadas, Wanda negó haber recibido advertencias de abogados: “No, no, no“.

“Es más grave las calumnias e injurias que se dijeron, que son mentiras”, cerró, marcando dónde pone el foco del conflicto en una historia que sigue sumando capítulos con el correr de los días.

ASEGURAN QUE WANDA NARA LE INICIARÁ UNA NUEVA DEMANDA A MAURO ICARDI: EL FUERTE MOTIVO

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi escala a un nuevo nivel y suma un capítulo judicial explosivo. En El Diario de Mariana revelaron información de último momento: la empresaria iniciará una nueva demanda contra el futbolista luego de que él la acusara públicamente de haberle robado 7 millones de euros.

Según confirmaron en el programa, la doctora Ana Rosenfeld, junto a un nuevo abogado penalista, ya está redactando una acción penal por injurias y calumnias contra Mauro. El motivo central de la denuncia es el fuerte posteo del delantero —realizado desde Turquía— en el que habla de un supuesto robo millonario y califica a Wanda como “mitómana”.

“Está confirmado, está pasando ahora”, aseguraron al aire. Desde el entorno legal de Wanda fueron contundentes: no existe ninguna denuncia formal por robo en ningún juzgado, ni en Argentina ni en el exterior. La acusación de Icardi, explicaron, es solo pública y mediática, pero carece de respaldo judicial.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

En ese contexto, detallaron que la demanda se encuadra como difamación, ya que las declaraciones del futbolista afectan directamente el honor y la reputación de Wanda Nara. El abogado penalista que acompaña a Rosenfeld en esta nueva ofensiva legal es el profesor Palombo, quien ya estaría trabajando en la presentación.

Foto: Captura de Instagram Stories (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

“Están en este momento haciendo la demanda”, cerraron, dejando en claro que el escrito se encuentra en plena redacción y que la causa podría avanzar en las próximas horas.