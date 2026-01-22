Si la idea de Wanda Nara era demostrar su buena onda con Mauro Icardi a través de declaraciones, la filtración de los chats hizo detonar todo, y ahora se filtró la respuesta del futbolista que ocultó la figura de Telefe.

“Ella lo que no quiere mostrar es lo que Icardi le puso”, arrancó Angie Balbiani sobre la charla que se dio en un grupo de WhatsApp del que participaba también la psicóloga del Ministerio Público Tutelar.

En Puro Show aclararon que el contexto del diálogo fue que “Icardi estaba en un vuelo buscando información” que le servía “para un tema legal”, y se le disparó una llamada.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Además, en el programa dejaron expuesto que Nanda Nara habría editado la charla eliminando otros intercambios de noviembre para saltar directo a diciembre.

La conversación real

Wanda: -¿Todo bien?

Mauro: -Sí, sí, tranqui. Estábamos haciendo capturas de las pruebas de 2021, donde te pedía que no vuelvas a París, que te quedes en Milán. Que le cagaste las vacaciones a los chicos en Cerdeña para meternos a jugar a cualquier lado a las afueras de París con 45 grados de calor con tal de no ir. Te decía que estábamos separados. Más las grabaciones y todo lo que tengo que presentarle a los abogados. En una de las bajadas de chats apreté la llamada porque me llamabas 500 veces por día. Nada más que eso.

La respuesta de Mauro Icardi que ocultó Wanda Nara..

“Fíjense que Mauro la pone a Eugenia siempre en primer lugar. Y eso es lo que Wanda no soporta. Porque todo lo hace en conjunto con Eugenia”, concluyó Angie Balbiani.