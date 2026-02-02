La versión que la China Suárez contó sobre su historia de amor con Mauro Icardi parece haber diferido de lo que le dijo a Wanda Nara en su momento, y ahora se viralizó una captura de la charla de entre ellas sobre lo que habría pasado a mediados de 2021 en París.

En noviembre de ese año, a casi dos meses de la explosión mediática del escandalo por supuesta infidelidad, la protagonista de Hija del Fuego, la venganza de la bastarda (lunes a viernes a las 21.15 por eltrece) le había asegurado a la conductora de MasterChef Celebrity que no habían llegado a intimar.

“A mí me vino. Él estaba con fiebre y charlamos. No lo tomé como una mala noche para nada. Y... él tampoco. No lo digo para nada, Sólo para que sepas cómo fue todo”, le había aclarado la China a Wanda en uno de los chats que la propia Nara había dejado trascender.

Wanda Nara y China Suárez sobre Mauro Icardi. (Foto: @elejercitodelam)

Esa conversación se había dado en buenos términos, con la actriz dejando a la mediática como víctima del delantero de Galatasaray.

La mentira que habría quedado expuesta

Sin embargo, consultada este lunes por Moria sobre el encuentro con Icardi que desató el posteó de Wanda que la tildó de “zorra”, la China recordó: “Eso fue hace un par de años. Cuando lo vi, él estaba dentro de su casa separado. Fue una sola vez y después nos vimos durante muchos años”.

Mauro Icardi. (Foto: @mauroicardi)

“Una relación de amantajo es una relación sostenida en el tiempo y no es algo a lo que yo me vaya a prestar. Más allá de que hayan querido instalar un montón de otras cosas”, agregó.

Es decir que, a su modo, la China Suárez confirmó que tuvo sexo con Mauro Icardi en París en 2021 pese a lo que le había asegurado a Wanda por esas fechas...