Posterior a la entrega de premios más importante de la televisión, se llevó a cabo la icónica fiesta de los Martín Fierro 2026. Entrada la madrugada, los famosos se dirigieron a un espacio especial del Hotel Hilton para bailar, tomar algo y relajarse después de una larga jornada de transmisión.

Fue en ese contexto donde las cámaras captaron a Daniela Celis y Nico Sicaro muy juntos, confirmando los rumores que venían sonando fuerte en las redes sociales.

La ex hermana, que llegó al evento acompañada por Julieta Poggio, coincidió en la pista con Nick Sicaro , quien por su parte había ingresado al complejo junto a Ian Lucas.

Sin embargo, fuentes presentes en el lugar aseguraron que desde el momento en que se cruzaron las miradas, los exparticipantes de Gran Hermano no se despegaron ni un solo segundo en toda la noche.

DETALLES DE LA FIESTA DE LOS MARTÍN FIERRO 2026

Risas al oído, abrazos cómplices y bailes muy acaramelados fueron la constante de una madrugada donde ya no les importó el ojo público ni las cámaras de los curiosos.

Este acercamiento se da en un momento clave para el joven, justo en la previa del repechaje para ingresar al reality más famoso del país.