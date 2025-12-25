Tras celebrar su boda, Nicolás Cabré y Rocío Pardo comenzaron a compartir detalles de la intimidad de su hogar en Córdoba. La actriz mostró cómo quedó la nueva terraza de la casa que comparten en Villa Carlos Paz.

El espacio exterior está pensado para el descanso, el contacto con la naturaleza y una vida más tranquila, lejos del ritmo acelerado de la ciudad y del mundo del espectáculo.

Así es la nueva terraza de Nicolás Cabré y Rocío Pardo: diseño contemporáneo y con tonos neutros | Créditos: Instagram @rrociopardo

La terraza se convirtió rápidamente en una postal de diseño contemporáneo y bienestar. El proyecto refleja una búsqueda clara de armonía entre confort y estética, con una elección cuidada de materiales nobles y una paleta de colores suaves que invitan a disfrutar del aire libre durante todo el verano.

ASÍ ES LA TERRAZA DE ROCÍO PARDO Y NICOLÁS CABRÉ

A través de su cuenta de Instagram, Rocío Pardo mostró distintos ángulos del sector y dejó en evidencia las decisiones decorativas que marcaron el resultado final. El piso de grandes placas en gris cemento aporta continuidad visual y una impronta moderna, mientras que las paredes de ladrillo visto suman textura y calidez.

El mobiliario de exterior es otro de los grandes protagonistas. Sillones amplios de líneas orgánicas, mesas bajas y piezas de diseño funcional conforman un living al aire libre pensado para el descanso y la contemplación.

Los tonos neutros dominan la escena: beige, arena, gris claro y blanco tiza se combinan para generar una atmósfera luminosa y serena. Esta elección cromática no solo amplía visualmente el espacio, sino que también potencia la conexión con la naturaleza, permitiendo que el verde del jardín sea parte activa del diseño.

Como elemento central, un gran gazebo corona la terraza. Con una estructura clara y una lona amplia, brinda sombra y protección sin resignar elegancia. Debajo, el espacio se transforma en un verdadero living exterior, ideal tanto para los días de sol intenso como para las tardes templadas.