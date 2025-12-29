Nicolás Cabré nunca ocultó la devoción que siente por su hija Rufina, fruto de su relación con La China Suárez. Tras pasar la Navidad con su mamá, la nena de 12 años viajó a Villa Carlos Paz para reencontrarse con su papá, que se encuentra haciendo la temporada teatral de verano. Sin embargo, lo que prometía ser un plan perfecto tuvo un inesperado contratiempo que alteró la jornada.

Cabré integra el elenco de Ni una sola palabra junto a Mariano Martínez y Bicho Gómez, y además comparte la dirección con su flamante esposa, Rocío Pardo. En ese contexto laboral positivo, la llegada de Rufina sumaba un plus emocional que el actor esperaba con entusiasmo.

EL DRAMA QUE VIVIÓ NICOLÁS CABRÉ CON RUFINA Y ROCÍO PARDO

Pero la felicidad del reencuentro se topó con un olvido doméstico: las llaves de la camioneta quedaron dentro del camarín del teatro. El descuido dejó varados a Cabré, a su hija y a su pareja, obligándolos a rearmar los planes sobre la marcha. Lejos de dramatizar, el actor decidió compartir el momento en redes con una foto de los tres sentados en el piso, al costado del vehículo.

Nicolás Cabré vivió un inesperado contratiempo junto a su hija Rufina en Carlos Paz. Crédito: Instagram

“Alguien se olvidó las llaves de la camioneta en el camarín”, escribió Cabré con ironía y autocrítica, acompañando el posteo con un emoji de risa.