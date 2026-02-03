Nicolás Cabré y Rocío Pardo viven un verano soñado en Villa Carlos Paz. Instalados en la ciudad cordobesa por la temporada teatral, la pareja no solo comparte la vida, sino también el trabajo: juntos dirigen la comedia Ni media palabra, que se presenta en el Teatro Holiday y fue una de las grandes protagonistas de los Premios Carlos 2026.

La obra se llevó el galardón a Mejor Comedia, mientras que Cabré fue distinguido como Mejor Actor, además de sumar varias nominaciones en rubros clave como Libro, Actor de Reparto y Diseño Escenográfico. Sin embargo, más allá de los premios, el momento más comentado de la noche llegó de la mano de una declaración tan inesperada como romántica.

Durante la ceremonia, el periodista Pablo Layús se acercó a dialogar con el actor, que se mostró relajado y sonriente junto a su esposa: “Somos privilegiados, hacemos de lo que nos gusta, disfrutamos y tenemos un elenco hermoso. Estamos bien”, expresó Cabré, en una nota que dio a Intrusos, reflejando el gran presente que atraviesan.

Rocío Pardo y Nico Cabré. Foto: Instagram (@rrociopardo)

Pero cuando el cronista le preguntó qué significaba para él esa noche tan especial, el actor fue directo al corazón y lanzó una frase que dejó a todos sin palabras: “Recién me preguntaban y, lo digo de verdad, hace dos años la conocí a ella (por Rocío) en los Carlos. Yo ya gané”, cerró, sellando uno de los momentos más románticos de la gala.

Nico Cabré: “Recién me preguntaban y, lo digo de verdad, hace dos años la conocí a ella (por Rocío Pardo) en los Carlos. Yo ya gané”.

ROCÍO PARDO ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE LA POSIBILIDAD DE TENER UN HIJO CON NICOLÁS CABRÉ

Rocío Pardo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Con la cuenta regresiva para a su casamiento con Nicolás Cabré, la bailarina y actriz abrió su corazón, y habló de todo: los preparativos de la boda, su relación con Rufina (la hija que el actor tiene con Eugenia “la China” Suárez) y la pregunta inevitable sobre la posibilidad de agrandar la familia.

Todo se dio en una profunda charla con Catalina Dlugi, donde Rocío dejó en claro que con Cabré ya piensan en un futuro compartido: “Sí, tenemos proyectos en 2026, 2027 y 2028. Tenemos para largo rato. Hoy todo es tan efímero que apostar a largo plazo es un desafío”, aseguró en Agarrate Catalina, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

La conductora recordó que días atrás, Rocío había ido a probarse su vestido de novia junto a Rufina, y Pardo detalló cómo fue ese momento único: “Fuimos juntas, ella se está haciendo otro vestidito. Yo no había visto nada de ella y ella no había visto nada mío. Fue sorpresa para las dos”, contó.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, amor y relax en Miami antes de su casamiento en Córdoba. Crédito: Instagram

Y reveló que lo que iba a ser algo chiquito terminó escalando más de lo previsto: “Empezó siendo una boda sencilla, queríamos eso, pero después la gente nos quería regalar cosas. De pronto es un re casamiento. Va a ser íntimo, solo 100 personas. Creo que solo son 60 mi familia”, dijo, entre risas.

Rocío Pardo: “Uno va hablando con el presente que tiene. Yo creo que hoy estamos bien así. No sé si busco otra cosa… no quiero decir ‘no’ para siempre. Después termino siendo esclava de mis palabras”.

Por último, la entrevistada habló de la posibilidad de tenes un bebé con Nicolás: “Uno va hablando con el presente que tiene. Yo creo que hoy estamos bien así. No sé si busco otra cosa. No quiero decir ‘no’ para siempre. Después termino siendo esclava de mis palabras”.