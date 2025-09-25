En medio de la cuenta regresiva para que Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellen su amor con una boda en la que celebrarán su amor en Córdoba junto a sus familiares y amigos, la actriz compartió un momento de intimidad familiar.

Fiel usuaria a las redes, Rocío despertó las risas de sus seguidores de TikTok al subir un video en la que se la ve divirtiéndose con Nico y Rufina, la hija del galán con Eugenia “la China” Suárez, jugando adentro de un auto.

En las imágenes se ve a cada uno de los integrantes del clan con un filtro de una gallina en su cabeza, que se la van pasando con un movimiento, mientras se ríen de la situación: “Fail total”, escribió Pardo, divertida, en su publicación.

¡Muy unidos!

Nico Cabré junto a Rocío Pardo y Rufina. Foto: Instagram (@nicolascabre80)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA FILOSA FRASE DE RUFINA CABRÉ A UN COMPAÑERITO QUE HABLÓ MAL DE SU PAPÁ: “YO SÉ QUIÉN ES ÉL”

Nicolás Cabré sorprendió al dar a conocer un conmovedor gesto que tuvo su hija Rufina, fruto de su relación con Eugenia “la China” Suárez, al escuchar a su compañerito hablando mal de su papá.

Indagado por Andy Kusnetzoff en Perros de la Calle (Urbana Play) sobre cómo hace para preservar su paz mental y la de su hija, el actor se sinceró: “Con naturalidad. Ella sabe perfectamente quiénes somos y su vida no tiene nada que ver con lo que se dice que es. Nosotros somos normales”, expresó.

"Yo me ocupo o trato de ocuparme de que ella entienda que lo importante en la vida es otra cosa”, agregó Nicolás, que ya anunció que se casará con su pareja, Rocío Pardo, con quien comenzó una historia de amor hace un año y medio.

Foto: Instagram (@nicolascabre80)

Fue entonces cuando compartió una anécdota que le llegó al corazón: “Hace poco, Rufi me dijo: ‘Un compañerito me dijo tal cosa sobre vos’. Y le pregunté qué le había respondido. Ella me miró y me dijo que le contestó: ‘Yo sé quién es mi papá y jamás haría una cosa así’“, relató conmovido.

Para Cabré, esa frase lo conectó directamente con su propia infancia y con la forma en la que su círculo más íntimo lo respaldaban: “Mis papás sabían quién era yo. Las buenas y las malas. Y no necesitaban leer ni ver nada. Rufi, hoy, tiene la misma claridad“.

Nico Cabré: “Hace poco, Rufi me dijo: ‘Un compañerito me dijo tal cosa sobre vos’. Y le pregunté qué le había respondido. Ella me miró y me dijo que le contestó: ‘Yo sé quién es mi papá y jamás haría una cosa así’“.

"Hoy me doy cuenta de que Rufi sabe quién soy. Y si antes no tenía necesidad de salir a hablar, ahora menos. Me quedo más que tranquilo sabiendo que ella tiene claras las cosas como son", cerró Cabré.