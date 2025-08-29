La boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo promete ser el evento del año en Córdoba. La cuenta regresiva ya empezó: Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casarán el próximo 5 de diciembre en una de las estancias más exclusivas del Valle de Punilla, cerca de Carlos Paz, en la zona de San Antonio y San Clemente.

El evento, que ya fue bautizado como “la boda del año” en Córdoba, promete lujo, naturaleza y mucha intimidad. El periodista cordobés que habló con el programa Puro Show reveló todos los detalles de la noche soñada de la pareja.

Se trata de una estancia colonial inmersa en la naturaleza, con un salón de fiestas que puede recibir hasta 400 invitados. Sin embargo, solo 28 personas podrán quedarse a dormir en el lugar, lo que convierte el hospedaje en un privilegio reservado para un grupo muy selecto.

“El lugar es como si te casaras en el 1800, mantiene todo el casco histórico y es el más exclusivo que hay allá en Córdoba“, comentó el cronista cordobés. Pero uno de los datos que más llamó la atención fue el valor de la tarjeta para asistir a la fiesta.

Según el periodista, el precio ronda los 100 dólares por persona, lo que equivale a unos 130 mil pesos al cambio actual, con barra libre toda la noche incluído en el precio final.

CUÁNTO CUESTA QUEDARSE EN LA ESTANCIA EN LA QUE NICOLÁS CABRÉ Y ROCÍO PARDO SE CASARÁN

Para los pocos afortunados que puedan pasar la noche en la estancia en la que se casarán Rocío Pardo y Nicolás Cabré, el precio tampoco es menor: 200 dólares la noche por persona.

“Si quiero yo el fin de semana ocupar una de estas habitaciones, me dijeron alrededor de 200 dólares la noche por persona”, detallaron en el vivo del programa de eltrece.

Respecto a la cobertura mediática, el periodista oriundo de Córdoba dijo: “Nosotros estimamos que sí, algo se va a poder cubrir del casamiento, además Rocío tiene una excelente relación con la prensa”.

